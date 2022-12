Josef Maršálek dělá linecké těsto podle receptu své babičky. Je fantastické

Porotce soutěže Peče celá země a slavný cukrář Josef Maršálek připravuje na Vánoce linecké těsto podle receptu své babičky. A vy se tento recept nyní můžete naučit také.

Kdo jiný už by měl být větší machr na vánoční cukroví, než věhlasný šéfcukrář Josef Maršálek? Jedním z jeho nejoblíbenějších cukroví je právě linecké. To sice nemusíte dělat příliš brzy, rozleží se totiž rychle, ale je tak dobré, že možná do Vánoc ani nevydrží a vy budete muset zadělat na novou várku.

Tento recept patří k rodinným klenotům Josefa Maršálka a přesně takhle ho prý připravovala už jeho babička, která vždy dodržovala poměr surovin 3:2:1 aneb mouka: máslo: cukr. Stejně postupuje i její vnuk.

Příprava těsta na linecké cukroví. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Linecké cukroví naučila Maršálka milovaná babička

Na cca 25 kusů tohoto lineckého cukroví, které je jemné jako hedvábí a voňavé jako vánoční atmosféra, budete potřebovat 290 g hladké mouky, 20 g kukuřičného škrobu, 200 g studeného másla, 90 g moučkového cukru, 10 g vanilkového cukru, 1 žloutek, špetku soli, hrst sekaných mandlí. Na slepení pak domácí marmeládu.

Smíchejte v míse hladkou mouku s kukuřičným škrobem, přidejte špetku soli, studené máslo, moučkový a vanilkový cukr. Směs prohnětejte rukama, abyste získali drobenku. Pak přidejte do mísy žloutek a ten zapracujte do těsta.

Vše musí být rychlé, abyste těsto nepřehnětli. Čím déle ho totiž budete zpracovávat, tím rychleji se bude rozpouštět máslo a mouka by pak nasákla, kvůli čemuž by se následně lepila na váleček. Hotové cukroví pak nedrží tvar a nemá hladký povrch.

Těsto nechte odpočinout, aby se lépe zpracovávalo

Ideální je tedy linecké těsto nedomíchat. Toho docílíte tak, že ho dáte na půl hodiny odpočinout do lednice v zavřené nádobě. Těsto se dokonale spojí a vám s ním pak půjde snadno pracovat.

Linecké cukroví můžete ozdobit také čokoládovou polevou. Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Z odpočinutého těsta je nutné vyválet tenkou placku. Oddělte přilepené části a můžete vykrajovat tvary za pomoci vykrajovátek. Vykrojené tvary přeneste za pomoci nože na pečicím papírem vyložený plech. Pamatujte na to, abyste měli stejný tvar vždy dvakrát, cukroví budete slepovat dohromady. Do poloviny nezapomeňte vykrojit vnitřní malé tvary.

Pečte ve vyhřáté troubě na 160 °C na horkovzduch asi deset minut do zlatova. Pamatujte, že takovou barvu, jakou cukroví má po vytažení z trouby, mu zůstane. Cukroví nechte zchladnout a připravte se na mazání. Jeden dílek potřete rovnoměrně marmeládou a jemně přiklopte druhým. Pozor, aby vám marmeláda nevytékala po stranách.

Zdroj: www.regiony.rozhlas.cz, www.youtube.com