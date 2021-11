Nejjednodušší těsto na linecké cukroví. Zvládne ho i začátečník a je skvělé!

Vánoce se nezadržitelně blíží a ve spoustě domácností už začínají dohady o tom, jaké druhy cukroví letos upéct. Zatím není třeba zmatkovat, neboť času je stále ještě dost. Některé kousky cukroví se však vyplatí péct s velkým předstihem, aby do Vánoc měly dostatek času provlhnout a změknout. A jedním z nich je cukroví linecké. Máte ve své kuchařce ten nejlepší recept?

Ač je to pro mnohé takřka k neuvěření, Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Mnozí se již brzy pustí do výzdoby svých bytů, domů a zahrad, zapálí první svíčku na adventním věnci a rozehřejí své trouby, aby začali s pečením tolik milovaného vánočního cukroví. Některé druhy se připravují až na poslední chvíli, jiné se naopak vyplatí upéct s dostatečným předstihem, aby na sváteční dny měly tu správnou strukturu a dobře se uležely. Jako první tak přichází na řadu práce s lineckým těstem.

Linecké cukroví patří k nejoblíbenějším. Zdroj: AnikonaAnn / Shutterstock.com

Úžasné linecké cukroví

Příprava a pečení klasického lineckého cukroví nepředstavují žádný větší problém a hravě si s nimi poradí prakticky každý. Existuje ovšem několik zlepšováků, díky kterým bude tato vánoční sladkost ještě chutnější a zároveň bude vypadat o poznání lépe. V první řadě je nutné zmínit fakt, o kterém mnozí vědí, ale často na něj zapomínají. V případě lineckého těsta je nutné, ostatně jako u většiny dalších těst, aby mělo hned po vypracování dostatek času na odpočinek. Jakmile tedy všechny ingredience smícháte v jedno těsto, zabalte jej do potravinářské fólie a uložte ho minimálně na jednu hodinu do chladničky. Uvidíte, že se s těstem bude mnohem lépe pracovat.

A odpočinek se netýká jen syrového těsta, ale i finálních produktů. Jak již bylo zmíněno, linecké cukroví vyžaduje dostatek času na to, aby krásně zkřehlo a marmeláda si vpila do těsta. Ideální doba na přípravu lineckého cukroví začíná tedy už na konci listopadu.

Opomenout nelze ani samotné plnění cukroví. Vyzkoušejte jeden tajný trik! Víte, jak docílit nejkrásnějších lineckých koleček? Při potírání marmeládou spodní díl vždy natírejte zespodu, tedy z té strany, kterou seděly na plechu. Ta je totiž rovná a při slepování nebudou vznikat žádné nevzhledné hrbolky.

Linecké cukroví můžeme ozdobit také čokoládovou polevou. Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Kdy linecké cukroví plnit?

Linecké cukroví má tu výhodu, že nabízí mnoho variant finálního zpracování. Někteří nedají dopustit na slepovaná linecká kolečka marmeládou, jiní se mohou utlouct po náplni čokoládové či krémové. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Jen je třeba myslet na to, kdy je ta správná doba cukroví naplnit. Protože se blíží doba, kdy je vhodné začít linecké cukroví péct, stojí za zmínku i to, kdy je možné jej začít slepovat. Pokud budete pracovat s marmeládou, můžete kolečka bez obav začít slepovat již na začátku prosince. Naopak v případě krémů je žádoucí linecké cukroví plnit pár dní před Vánoci. Krémy by totiž mohly v delším časovém horizontu zkysnout.

Jednoduché a rychlé linecké těsto

Pečení cukroví může být leckdy poněkud hektické, a proto každý jistě uvítá jednoduchost a rychlost přípravy lineckého těsta, které si klidně můžete připravit i několik dní dopředu a uchovat v chladničce. Jeho výhody přitom nijak nestírají úžasnou chuť a lahodnost, kterou linecké cukroví nabízí.

Příprava těsta na linecké cukroví. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Na 30 kousků budete potřebovat:

210 g hladké mouky

140 g másla

70 g moučkového cukru

2 žloutky

1 vanilkový cukr

1 lžičku citronové šťávy

Postup:

V první řadě je třeba myslet na to, že by všechny suroviny měly být pokojové teploty. Máslo a vejce si tedy vyndáme z chladničky v předstihu.

Do větší mísy si prosejeme mouku s moučkovým cukrem a zlehka promícháme. Pak přidáme máslo, vanilkový cukr, citronovou šťávu a žloutky. Zahodíme metly a vařečky a do těsta se pustíme s pomocí rukou. Dobře ho propracujeme a ve chvíli, kdy se začne tvořit drobenka, vyklopíme těsto z mísy na vál a vytvoříme z něj hladké těsto, které je sice měkké, ale nelepí se k válu. Následně jej obalíme potravinářskou fólií a dáme alespoň na hodinu odpočívat do chladničky.

Následně těsto vyndáme a pracujeme s ním tak, jak jsme zvyklí. Tvořit z něj můžeme kolečka či jiné tvary, anebo z něj můžeme vytvořit i strojkové cukroví. Vytvořené kousky pak pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi deset minut.

TIP: Když budete válet těsto, můžete jej namísto mouky podsypávat moučkovým cukrem. Cukroví pak bude křehčí a nebudou se na něm tvořit nevzhledné puchýřky.