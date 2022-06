Sirup z lipových květů: Takhle poctivě jej vyráběli naši předci

Přírodní léky jsou fajn, protože jsou účinné a skoro zadarmo. Navíc tělo je přijímá daleko lépe než „chemii“, tak proč toho nevyužít? Vyrobte si skvělý lipový sirup, který je lahodný a pomůže nejen při nachlazení.

Výhodou téhle medicíny je, že není zase tak pracná. Lipové květy si nasbíráte poměrně rychle, jen je nedávejte do igelitové tašky (mohly by se zapařit a znehodnotit), ale raději do košíku. Pak stačí, když dokoupíte základní ingredience, vymyjete láhve či zavařovací sklenice a můžete se pustit do práce! Lipový sirup nejen léčí, příjemně chutná, ale i nádherně voní. Za chvíli se budete v kuchyni cítit jako na rozkvetlé louce.

Lipové květy si nasbíráte poměrně rychle, jen je nedávejte do igelitové tašky (mohly by se zapařit a znehodnotit), ale raději do košíku. Zdroj: Profimedia

Lipový sirup

Připravte si:

3 – 4 hrsti lipového květu

1 litr vody

1 kg cukru

1 lžičku kyseliny citronové

5 hřebíčků

Jak na to:

Lipové květy vložte do mísy. Uvařte 1 litr vody a nalijte ho na lipové květy. Nádobu dejte stranou a nechte 24 hodin louhovat. Po jednodenním „odpočinku“ směs přeceďte přes plátýnko a uveďte znovu do varu. Postupně do ní přidejte ostatní ingredience – cukr, 1 lžičku kyseliny citronové a hřebíček. Roztok vařte ještě dalších 15 minut a poté přelijte ještě horké rovnou do lahví, případně do uzavíratelných zavařovacích sklenic.

Jak a kdy můžete lipový sirup užívat

Sirup můžete pít jak v létě, tak i v zimě. V horkých měsících je skvělou přísadou do limonád či osvěžujících drinků. V zimě ho můžete přidávat do čaje nebo ho užívat samostatně – po 1 lžíci třikrát denně. Lipové květy obsahují látky, které pomáhají při léčbě dýchacích cest, angíně a nachlazení. Díky glykosidům je lípa i výborný prostředek při vysokých horečkách – podporuje pocení a mírní křeče. Odborníci ji doporučují i jako přírodní lék při nemocech trávicího traktu či žlučníku.

Sirup si můžete pít jak v létě, tak i v zimě. V horkých měsících je skvělou přísadou do limonád či osvěžujících drinků. Zdroj: Profimedia

Když sirup nestačí a chcete víc…



- Čaj z lipových květů působí dobře i na nervy. Zmírňuje nervozitu, bolesti hlavy a podporuje usínání.

- Odvar z lipových květů můžete použít i jako obklad proti popáleninám, na namožené svaly či bolestivé klouby.

- Koupel s přídavkem odvaru z lipových květů zmírňuje ekzémy.

