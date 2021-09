Lidé sbírají lipové květy. Listy jsou přitom stejně užitečné. Jak je použít?

Lípa je nejen slovanským symblem a českým národním stromem, ale je to také dřevina s léčivými květy i listy. Čaj z lipových květů má mnohá použití, ale věděli jste, že i lipové listy jsou jedlé a chutné? A samozřejmě také obsahují léčivé látky. Nepropásněte poslední možnost vyzkoušet lipové listy i u vás v kuchyni.

Lípám nepřeje modernizace

Lípa srdčitá čili malolistá (Tilia cordata) je u nás dobře známá. Dříve rostla na každé návsi a lipové aleje nebývaly nic zvláštního. Modernizace komunikací a nová výstavba lípám nepřejí, a tak se města rozloučila se starými stromy lemujícími hlavní ulice. Na venkově, v parcích a smíšených lesích jsou ale lípy stále hojně zastoupeny a rozhodně nějakou najdete i ve vašem okolí. Pospěšte. Lipové listy už brzy nebudou zelené.

Lípa srdčitá neboli malolistá (Tilia cordata) Zdroj: Przemyslaw Muszynski / Shutterstock.com

Léčivé schopnosti lípy

Lípa běžně dorůstá až třiceti metrů, je známá statným kmenem i vysoko klenutou a bohatou korunou. Květy i listy lípy se v lidovém léčitelství používají už po staletí. Obvykle se užívá čaj vařený z květů proti kašli a nachlazení, infekcím a zánětům, ale také pro snížení krevního tlaku, úlevu pří migrénách a proti bolestem hlavy. Má také močopudné a sedativní účinky.

Pokud trpíte na silné zahlenění během nachlazení a chřipek, pak rozhodně čaj vyzkoušejte. Lípu je možné užívat samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivkami.

Léčivý lipový čaj a jeho účinky jsou dobře známé. Zdroj: StockphotoVideo

Lípa léčí květem i listem

Jak je to ale s listy? I listy lípy obsahují léčivé látky. Nejideálnější dobou jejich sběru je květen, kdy jsou velmi mladé. Nicméně se dají použít čerstvé kdykoliv během sezóny až do jejich zežloutnutí a opadání. Lipové listy jsou zajímavé především pro milovníky jednoduché, avšak nutričně vydatné zelené stravy. Listy lípy jsou bezpochyby jedlé, a proto nejde o nějaké experimentování, ale jen o to, zda vám zachutnají. Případně najdete-li ideální úpravu pro jejich využití.

Použití lipových listů v kuchyni

Mladé listy jsou křehké, nasládlé a v kuchyni je můžete použít stejně jako špenát nebo do salátu. Listy se používají bez řapíků v celku nebo nakrájené na proužky. K jídlu jsou vhodné i bez tepelné úpravy. Lipovými listy můžete nahradit list salátu v sendviči nebo kousky listů zamíchejte do salátu. Na proužky nakrájené listy se hodí tepelně upravit jako špenát, zelený základ na pizzu, ale chutnají výborně i v rizotu nebo jemně nasekané v polévce. Lipové listy lze také nasušit a použít jako zahušťovadlo do omáček či kaší. V období nouze se lipová moučka přimíchávala do pšeničné mouky a pekl se z nich chléb i další pečivo.

Pospěšte si a ochutnejte lipové listí ještě letos. Zdroj: Leka Sergeeva / Shutterstock

