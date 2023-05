5 smrtelných hříchů při pečení z listového těsta. Děláte je také?

Listové těsto je oblíbené pro svou máslovou vůni, nadýchanost a křehkost, které dávají pokrmům tu správnou chuť. Aby tomu tak bylo, neměli byste dělat při jeho výrobě a pečení zbytečné chyby.

Původní listové těsto se k nám dostalo díky středověkým křižákům, kteří ho do Evropy přivezli z daleké Střední Asie. Jeho podoba a chuť však nebyla zcela shodná s dnešní podobou. Vylepšil ho až cukrář Glaudo Gelée v roce 1669 v Chateau de Chamague ve Francii. Pocházel z chudé rodiny a pracoval jako tovaryš v jeho rodném městě u jistého místního cukráře a pekaře.

Přestože dnes můžete koupit lískové těsto v každém obchodě, oproti tomu domácímu nevíte, z čeho opravdu je a nikdy nedosáhnete při pečení prvotřídní nadýchanosti. Dejte proto přednost domácí výrobě těsta, které si můžete vyrobit i do zásoby.

Jak připravit kvalitní domácí listové těsto? To se dozvíte v následujícím videu:

Vždy jen máslo

Pozor na špatný výběr tuku do těsta. Když se rozhodnete udělat si domácí lískové těsto, vždy dbejte na použití jen kvalitních surovin. Platí to i o výběru tuku. Do listového těsta používejte výhradně máslo, právě díky němu má příjemnou a jemnou chuť.

Vyhněte se rostlinným tukům, obsahují totiž částečně ztužené tuky, které jsou zdrojem nezdravých trans-mastných kyselin. Bohužel přispívají ke vniku mnoha chorob, nejčastěji srdečních a cévních. Přestože částečné ztužování tuků a olejů se pomalu z potravinářské výroby vytratilo, stále jsou na trhu tažné margaríny, které se často objevují právě v koupeném listovém těstu.

Pokud si budete chtít práci a odbudete mnohonásobné vyvalování a překládávání těsta, nebude vám nikdy těsto řádně listovat. Zdroj: Profimedia

Záleží i na kvalitě mouky

Pokud chcete mít listové těsto kvalitní, používejte k jeho přípravě pouze mouku, která se nazývá „dvounulka“. Na obalu má označení jako 00 Extra. A čím se od jiných druhů mouky liší? Je zhotovená z jádra zrna, a proto obsahuje největší množství kvalitního lepku. Díky němu je pak těsto správně pružné a tažné.

Překládejte těsto poctivě a vydatně

Pokud si budete chtít práci a odbudete mnohonásobné vyvalování a překládávání těsta, nebude vám nikdy těsto řádně listovat. U listového těsta je překládání másla a těsta nesmírně důležité, díky němu jednotlivé vrstvy stále přibývají. Pokaždé, před překládáním odstraňte mouku z válu, kterým je těsto podsypané. Kdyby byl v těstě mouky nadbytek, bylo nepoddajné, tuhé a tvrdé.

Nepodceňujte chlazení

K výrobě domácího listového těsta, budete často využívat lednice. Kromě toho, že budete potřebovat kvalitně vychlazené máslo a studenou vychlazenou vodu, stejně tak budete odkládat těsto mezi překládáním vkládat do chladu. Jakmile máte těsto definitivně hotové, je dobré ho nechat v lednici uležet do dalšího dne, bude se vám s ním jednodušeji pracovat.

Listové těsto nikdy nepečte na nízké teploty! Zdroj: shutterstock.com

Pečte vždy na správnou teplotu

Listové těsto nikdy nepečte na nízké teploty! Jedná se o jednu z nejčastějších chyb. Tento druh těsta vyžaduje pečení zprudka, a to v předem vyhřáté troubě na 200 až 220 °C. Ihned po vložení lze troubu stáhnout na 180 °C.

Pokud používáte horkovzdušnou troubu, prvních 10 až 15 minut troubu neotvírejte. Například kremrole pečte 20 až 25 minut, záviny 30 až 35 minut a pláty klidně 40 až 45 minut. A jak poznáte, že je těsto správně propečené? Když ho zmáčknete mezi dvěma prsty, mělo by se drobit a jednotlivé vrstvy od sebe odpadat.

Zdroje: www.regiony.rozhlas.cz, www.magazin.recepty.cz, www.mostecky.denik.cz