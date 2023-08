Listové těsto: Šikovně ho nastříhejte a naplňte, vznikne vám fantastická lahůdka

Honí vás mlsná, ohlásila se nečekaná návštěva, nebo potřebujete rychlý a jednoduchý nápad, co připravit k večeři? Sáhněte po listovém těstě. Je to nedocenitelný pomocník a můžete z něj během pár minut vytvořit neskutečnou lahůdku. Stačí jej dobře naplnit, šikovně nastříhnout a dobrota je na světě.

Listové těsto je skvělá věc. Vytrhne vám trn z paty pokaždé, když budete potřebovat slaný, ale i sladký pokrm. Můžete jej plnit mnoha způsoby, tvarovat a přichystat neotřelé pohoštění pro neohlášené návštěvy. Navíc mu sluší ingredience, které máte doma vždy po ruce. Jak na lahodnou večeři nebo občerstvení pro přátele? Pojďte se podívat.

Jednodušší to být nemůže

Nevíte, co připravit k večeři a nákup jste nestihli? I proto se vám vyplatí mít doma po ruce vždy alespoň jedno balení listového těsta. Dnes už se dá koupit opravdu lahodné a kvalitní, navíc předválené, které stačí jen vyndat z obalu, rozprostřít a můžete plnit. A čím? Fantazii se meze nekladou. Zkuste se inspirovat na videu:

Nejjednodušší pokrmy jsou ty nejlahodnější, proto určitě neuděláte chybu, když do náplně zvolíte lahodnou a kvalitní šunku a sýr. Základ těsta můžete podmazat drcenými rajčaty se špetkou oregana, dodají celkovému pokrmu na pikantnosti. Klidně si ale vystačíte jen se šunkou a sýrem.

Bohatá náplň

Nebojte se těsto obložit opravdu bohatě. Šunku vyskládejte hezky vedle sebe, může se i překrývat, ať je pak náplň lahodně šťavnatá. Sýr volte dle chuti. Výraznější sýr dodá pokrmu zase zcela jiný rozměr. Hodí se gouda, čedar, mozzarella, ale třeba i ementál. Sýr můžete nastrouhat a bohatě jím šunku zasypat, nebo jen vyskládat plátky. Řiďte se aktuálními zásobami.

Listové těsto v kuchyni je malý zázrak. Lze jej plnit všemi možnými způsoby. Stejně tak jej můžete tvarovat dle libosti. Zdroj: kina8 / Shutterstock.com

Žádný nudný štrúdl

Přidat můžete pár sušených bylinek i pár plátků slaniny. Uvidíte, že chuť pak bude jedna báseň. Teď už stačí jen těsto správně zabalit. Klasická nohavice je trochu fádní. Zkuste to tentokrát jinak. Těsto pevně zaviňte, aby vznikl váleček a připravte si ostré nůžky. Z jedné strany závin nastříhejte, tak, abyste vytvořili zhruba dvoucentimetrové proužky. Dejte však pozor, abyste těsto nedostříhli až k okraji. Jakmile máte nástřihy hotové po celé délce, jednoduše váleček stočte do kola. Vznikne vám krásná květina. Buď ji pečte na plechu, nebo přendejte do zapékací misky. Potřete rozšlehaným vejcem, můžete posypat oblíbenými semínky a dejte péct do trouby předehřáté na 180 stupňů Celsia zhruba na 25 minut.

