Recept na bleskové listové těsto: Nezabere víc než 10 minut a je vynikající

Každá správná hospodyňka by měla umět připravit domácí listové těsto, ale ne každá to opravdu umí, není to totiž nic snadného. Většina z nás si ho tak radši koupí chlazené v supermarketu. Pro ty největší lenochy se prodává dokonce i těsto rozválené. Není to ale škoda? Nyní už nad jeho přípravou nemusíte trávit hodiny, známe recept na jeho bleskovou verzi!

Chutný jablečný štrúdl z domácího listového těsta. Zdroj: Yuliia Mazurkevych/Shutterstock.com

Několik rad a triků

Pro správnou přípravu a kvalitu je potřeba dodržet několik následujících rad a triků. Za prvé dbejte na kvalitu mouky. Vybírejte tu s vysokým obsahem lepku. Do těsta přidejte trochu octa, ten pomáhá k aktivaci lepku a zaručuje pružnost těsta.

Doporučuje se také před pečením vypláchnout plech studenou vodou. Ta se promění v páru, která poháhá těstu lískovat. Trouba musí být před pečením pořádně rozehřátá, jinak by se tuk z těsta rozpuštěl pomalu a vytékal.

Tak pojďme na to. Jak si připravit snadné listové těsto za pár chvil?

Šátečky z listového těsta. Zdroj: Pixabay

Bleskové listové těsto

Suroviny:

250 g hladké mouky

1/2 lžičky soli

125 g másla, rozděleného na 50 g + 75 g

cca 120 ml vody

mouka na posypání

Postup:

Příprava těsta je poměrně rychlá a jednoduchá. Z mouky, másla a vody si vypracujete měkké těsto, které rozvalujete a natíráte lehce změklým máslem.

Mouku prosejte do mísy, přidejte sůl a promíchejte. Přidejte 50 g na kousky nakrájeného másla a rukama nebo pomocí robota zpracujte na drobenku.

K drobence začněte pomalu přidávat vodu a vypracujte měkké těsto. Vodu přidávejte postupně, tak jak bude potřeba, vždy dobře zapracujte.

Zbývajících 75 g másla dejte do misky a nechte lehce povolit v mikrovlnce. Máslo se nesmí rozpustit, jen změknout, tak aby šlo rozmazat lžící. Rozdělte ho v misce na tři části, tj. 3 x cca 25 g.

Těsto rozválejte na mírně pomoučněné ploše na obdélník a rozměru cca 40 x 20 cm. Asi dvě třetiny plochy rozváleného těsta potřete třetinou změklého másla (25 g). Dobře se na roztírání hodí lžíce.

Nenamazanou třetinu těsta přehněte do středu a z druhé strany překlopte druhou část těsta. Těsto opatrně rozválejte, opět do obdélníku cca 40 x 20 cm a postup dvakrát zopakujte se zbývajícím máslem.

Nakonec těsto ještě několikrát složte na třetiny a znovu rozválejte na obdélník. Stačí třikrát až čtyřikrát. Během válení podle potřeby lehce posypávejte moukou a snažte se na těsto příliš netlačit.

Hotové těsto dejte před použitím ztuhnout asi na hodinu do lednice nebo můžete zamrazit. Z receptu připravíte cca 500 g listového těsta.

Na recept na klasické listové těsto se podívejte ve videu:

