4 geniální triky s listovým těstem. Během chvilky budete královnou kuchyně

Ohlásila se vám nečekaná návštěva, anebo chcete oslnit na Silvestra bezva pohoštěním, které budou hotové rychlostí blesku? Využijte listové těsto a ty správné triky. Dozajista úspěšně zabodujete.

Oslava posledního dne v roce a uvítání Nového roku se neobejde bez dobrého pití a jídla. Zpravidla na žádném stole nechybí chlebíčky, jednohubky, oříšky a chipsy. Pojďte být letos originální a připravte si pohoštění z listového těsta. Máme pro vás hned 4 „rychlovky“, které zaujmou nejen svou dokonalou chutí, ale i atraktivním vzhledem!

Inspirovat se můžete na videu zde:

Plněné rolky z vidličky

K výrobě této dobroty můžete použít buď domácí listové těsto, které je vždy mnohem kvalitnější a chutnější, ale využít lze i koupené, jež je předem často už i vyválené na pláty. Pomocí rádýlka nebo ostrého nože si vyrobte z těsta stejně široké, zhruba 2 cm silné proužky a namotejte je na tu část vidličky, kterou běžně držíte v ruce a položte na plech vyložený pečicím papírem.

Domácí listové těsto je vždy mnohem kvalitnější a chutnější, ale využít lze i koupené, jež bývá předem i vyválené. Zdroj: Kamila Procházková

Takto pokračujte s každým připraveným kouskem těsta. Poté všechny rolky potřete rozšlehaným vaječným žloutkem a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C na dobu 30 minut. Po uplynutí náležité doby plech vyjměte z trouby a rolky nechte vystydnout. Poté každý kus stáhněte z vidličky. A v tuto chvíli je na vás, čím každou rolku naplníte. Můžete je udělat naslano například s ricottou s dušeným špenátem či bylinkami, anebo nasladko s čokoládovým, či žloutkovým krémem.

Trojhránky plněné ricottou

Pokrájejte vyválené listové těsto na pruhy o šířce asi 10 cm. Poté je poskládejte vždy tři pruhy na sebe a každou vrstvu před spojením pomažte rozšlehaným žloutkem. Následně trojitý pruh těsta srolujte do jedné velké ruličky. Ze vzniklého válce krájejte tak 1 až 1,5 cm silná kolečka, která vytvarujte prsty do trychtýřovité misky. Do každé vložte libovolnou náplň a horní otevřený konec spojte stlačením prstů tak, aby obsah později nevytekl.

Nakonec rozložte naplněné trojhránky na pekáč vyložený pečicím papírem, potřete je rozšlehaným vajíčkem a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 190 °C asi tak na 10 minut. Pokud upřednostňujete slanou chuť, použijte namísto marmelády například pesto, šunku a bylinky.

Výhodou listového těsta je, že je univerzální. Připravíte z něj různé moučníky, slané i sladké záviny, masové taštičky, ale i domácí pizzu. Zdroj: shutterstock.com

Plněné lžičky

Rozválejte si těsto do pravidelného kruhu a poskládejte na něj v pravidelných vzdálenostech 7 kávových lžiček do tvaru hvězdice. Každou lžičku obřízněte ostrým nožíkem ve vzdálenosti cca 1 cm. Poté oddělené těsto i se lžičkou poskládejte na pekáč vyložený pečicím papírem a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 200 °C asi tak na 20 minut.

Mezitím si smíchejte v misce 150 g krémového sýra a 150 g tuňáka, tuto směs naplňte do dortové zdobičky. Po vyjmutí z trouby nechte pečené lžičky chvíli vychladnout a poté odstraňte ty kovové. Na závěr naplňte každou lžičku z listového těsta tuňákovou směsí a ozdobte kouskem zelené petrželky.

Pizzové chuťovky

I v tomto případě si rozválejte těsto do pravidelného kruhu, budete potřebovat dva kusy. První kus těsta potřete rajčatovou salsou po celé ploše, posypte troškou sušeného oregana, strouhaným parmezánem a vlastně vším, co máte rádi. Na tuto vrstvu položte druhý díl těsta a pokrájejte na 5 cm pruhy příčně i podélně, vzniknou vám drobné čtverce. Dejte na pekáč vyložený pečicím papírem, potřete je rozšlehaným vajíčkem a vložte do předem vyhřáté trouby na 190 °C asi tak na 20 minut.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.recepty.cz, www.recepty.eu