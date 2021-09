Můžete jíst zelené plody rajčat a jak moc jsou jedovaté listy?

Už jste četli o použití rajčatových listů v kuchyni? Ne. Nejde ani o repelent, ani o postřik z nich. Známý americký šéfkuchař Paul Bertolli se domnívá, že rajčatové listy jsou jedlé. Proto se nebojí sdílet své recepty na dobroty z rajčatových listů s milovníky skvělého jídla ve své kuchařce.

Bertolli používá k vaření listy rajčat

Paul Joseph Bertolli není žádný nováček, ani mladíček. Vyhlášený šéfkuchař s italskými kořeny působí v pohostinství již více než čtyřicet let a své kulinářské umění spojil s takovými kalifornskými podniky, jako jsou Chez Panisse nebo Oliveto. Je vyhlášený vlastní výrobou ingrediencí. Zručnost a smysl pro vyváženost chutí ho proslavily natolik, že založil firmu produkující balzamikový ocet či různé uzeniny, které dodává jako suroviny do restaurací. Své výrobky vyváží do celého světa a rozhodně je autoritou ve světě kulinářského umění.

Bertolli oslovil širší publikum knihou receptů „Cooking by Hand: A Cookbook“, která vyšla v roce 2003 a jejímž je autorem. Ptáte se, co je na tom zvláštního? Vlastně nic. Bertolli však v kuchařce zmiňuje několik receptů, ve kterých používá i rajčatové listy.

Rajčata a jejich listy

Rajčatové listy jsou odnepaměti považovány za jedovaté. Rajčata patří do rostlin lilkovitých, u kterých se obecně předpokládá, že jsou jedovaté nejen celé rostliny, ale také nezralé plody. A skutečně. I věda potvrdila, že celá rostlina rajčat včetně zelených plodů obsahuje tomatin. Jedovatá látka stojí za otravou domácných mazlíčků, kteří si smlsli na zelených částech rostliny. Nicméně i původní obyvatelé Ameriky, kteří mají s rajčaty nejvíce zkušeností, konzumovali smažená zelená rajčata. Známé jsou i recepty na zavařená zelená rajčata, případně čatní z nezralých plodů. Jak je to tedy s tou jedovatostí?

Listy rajčat obsahují tomatin, ale prý jsou velmi chutné. Zdroj: Profimedia.cz

Jedovatý tomatin v rajčatech

Pravdou je, že to přesně nevíme. Vzhledem k tom, že konzumace zelených částí rajčat není běžná, ani věda se touto problematikou hlouběji nezbývala. Existuje předpoklad, že skutečně nebezpečné množství tomatinu byste zkonzumovali v půl kilogramu zelených rajčat. Nicméně jde stále o nepříliš prozkoumanou uličku, která může vést k chutnému salátu, stejně tak jako ke slepému konci, kdy přiotrávení konzumenti skončí hospitalizováni.

Tradičně se sklízejí jen červená rajčata. Zelená se nechávají dozrát. Zdroj: goodmoments / Shutterstock.com

Jak je to doopravdy s jedy v rajčatech není jasné

Bertolli používá ve svých receptech rajčatové listy do salátů, ale také do omáček či jako suché koření na pizzu a podobná jídla. Je docela možné, že použití rajčatových listů bude v budoucnu podléhat podobným doporučením jako například šalvěj.

Na základě Bertolliho receptů se rozpoutala diskuze na téma "mýtů" okolo jídla. Samozřejmě šlo nejvíc o domělou jedovatost zelených částí rajčat. Možná že právě díky této diskuzi se už brzy dozvíme, jak to ve skutečnosti s listy a zelenými rajčaty je.

