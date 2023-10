Ovocný koláč se běžně připravuje z kynutého těsta, vynikající je ale i z těsta litého, díky němuž je zároveň velmi jednoduchý na přípravu. Když pak ještě do drobenky přidáte skořici, během chvilky vykouzlíte naprosto famózní moučník.

Podzim je obdobím nejen zavařování, ale také pečení nejrůznějších koláčů, do kterých můžete zužitkovat zavařené ovoce z vlastní zahrádky. Jedním z nejpopulárnějších moučníků je meruňkový koláč, ve kterém se krásně snoubí chuť nadýchaného těsta, lehce nakyslých meruněk a křupavé drobenky. Víte, jak udělat ten nejlepší, který se doslova rozplývá na jazyku?

Meruňkový koláč s drobenkou

Podrobný postup najdete ve videu:

Jednoduché lité těsto

Na lité těsto do mísy nasypte 150 gramů hladké mouky. Přidejte 50 gramů rozpuštěného másla, 2 celá vejce a 50 mililitrů plnotučného mléka. Zamíchejte a následně ještě těsto oslaďte 80 gramy krupicového cukru a 1 sáčkem vanilkového cukru. Nezapomeňte také na špetku soli a 1 pečicí prášek. Dobře promíchejte. Těsto bude poněkud hustější, to je ale žádoucí. Pak ho už jen nalijte do menšího pekáčku, který jste předem vymazali máslem a vysypali polohrubou moukou. Na těsto úhledně vyskládejte 200 gramů kompotovaných meruněk.

Využijte kompotované ovoce a připravte fantastický litý koláč.

Základní drobenka

Než koláč strčíte do trouby, je třeba ho ještě bohatě zasypat drobenkou. Ta po upečení bude krásně křupavá a koláč ještě dodatečně osladí. Na drobenku smíchejte 130 gramů hladké mouky se 70 gramy krupicového cukru a 70 gramy másla. Dejte přitom pozor na to, aby bylo máslo dobře vychlazené. Jinak by výroba drobenky byla podstatně složitější. Zároveň drobenku nijak nemíchejte, jednoduše jen rukou prohazujte všechny ingredience, aby vznikly nerovnoměrné hrudky. S tím příliš neztrácejte čas. Jinak v rukách máslo zahřejete a drobenka nebude držet dobře pohromadě.

Než koláč strčíte do trouby, je třeba ho ještě bohatě zasypat drobenkou.

Ochucená drobenka

Drobenku můžete také různě ozvláštnit a dodat jí tak šmrnc. Dokonalá bude, když do ní přidáte například 1 lžičku skořice. Taková drobenka se skvěle hodí jak na meruňkový koláč, tak například na koláč z jablek. Přidat do ní ale můžete i jiné suroviny. Například mleté ořechy, strouhaný kokos nebo třeba vanilkový cukr. Pokud byste chtěli, aby byla drobenka krásně nadýchaná, dejte do ní 1 žloutek.

Pečení koláče

Jakmile tedy vyrobíte drobenku, nasypte ji na meruňkový koláč a dejte ho péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů Celsia. Pečte ho zhruba 35 minut. Po upečení ho nechte zcela vychladnout a je hotovo. Před podáváním ho můžete ještě zlehka poprášit moučkovým cukrem.