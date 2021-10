Bleskové jogurtové lívance: Křehké a nadýchané jako polštářek

Klasické kynuté lívance zná snad každý. Jsou neodolatelně nadýchané, krásně voní a jsou nesmírně chutné. Váže se k nim ovšem jedna nepříjemnost, a to kynutí. To je v případě lívanců poněkud zdlouhavé a právě ono kynutí je nejčastějším důvodem, proč si přípravu lívanců mnozí raději rozmyslí. Jde to ale i jinak, stačí vsadit na prášek do pečiva a bílý jogurt! Vynikající lívance pak mohou být na vašem stole do několika málo minut!

Hodí se jako skvělá snídaně, svačina, oběd i večeře. Lívance jsou zkrátka úžasným pokrmem, který se připravuje snad odnepaměti. Navíc si je každý může na talíři doladit podle svých vlastních chutí a preferencí, čímž se z nich stává perfektně vděčné jídlo. Jenže původní recept mnohé odrazuje, a to kvůli procesu kynutí. Lívance podle staročeského receptu kynou klidně i více jak půl hodiny a navíc i jejich samotná příprava není úplně nejjednodušší. Chcete-li si však připravit lívance ke snídani, avšak se vám nezamlouvá fakt, že byste museli vstávat o několik desítek minut dříve, nezoufejte. Naprosto božské lívance totiž připravíte i bez droždí. Spolehlivě jej zastoupí prášek do pečiva a bílý jogurt.

Lívance z kefíru nebo jogurtu

Na klasických lívancích je skvělé, jak nadýchané a lehoučké jsou. Bez droždí se tato struktura může zdát nemožná, takřka totožných výsledků lze docílit s pomocí mléčných kyselých tekutin a prášku do pečiva. Příprava lívanců z jogurtu či kefíru je nesmírně snadná, v jednom kroku je ovšem nutné být ostražití.

Jde o to, že prášek do pečiva si tak úplně nerozumí s vychladlými surovinami a při smažení by mělo těsto tendenci se srážet a jednotlivé lívance by po rozkrojení mohly působit až skoro nedopečeným dojmem. Tím pádem by tedy rozhodně nebyly nadýchané a lehké, ale spíše pevné a na skus tvrdé. Při přípravě těsta tedy pracujte se surovinami pokojové teploty. Pokud si je ale zapomenete včas vyndat z lednice, zkuste je nejdříve rozmíchat s trochou teplého mléka. Až poté přidejte prášek do pečiva.

Rychlé jogurtové lívance

Budete potřebovat:

200 gramů bílého jogurtu

2 vejce

10 polévkových lžic polohrubé mouky

3/4 sáčku prášku do pečiva

1/2 sáčku vanilkového cukru

špetku soli

olej či máslo na smažení

Postup:

Nejdříve si vyšleháme vejce s cukrem. Následně přidáme mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Myslíme přitom na to, aby nebyly jogurt a vejce vyloženě chladné. Pokud jsme si je zapomněli včas vyndat z chladničky, ještě předtím, než k vejcím a jogurtu přidáme zbývající suroviny, nahradíme část jogurtu trochou teplého mléka a všechno dobře promícháme.

Všechno vyšleháme v hladké těsto, ze kterého na rozehřátém másle či oleji smažíme malé lívance. Ihned podáváme s oblíbenými doplňky.

TIP: Můžete si připravit i zdravější verzi lívanců. Stačí jen klasickou mouku nahradit rozemletými ovesnými vločkami.