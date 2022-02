Lívance s ananasem a skořicí podle Pohlreicha. Jednoduchý a famózní recept

Klasické kynuté lívance miluje snad každý a není se čemu divit. Jsou úžasně nadýchané, krásně voní, ještě lépe chutnají a na talíři si je každý může ozdobit tím, co má nejraději. Jejich jediným úskalím je jejich příprava, která kvůli procesu kynutí trvá poměrně dlouho. Skvělé lívance ale hravě připravíte i bez droždí, a to už za pár minut. A ty podle receptu Zdeňka Pohlreicha jsou naprosto božské.

Zdroje: fresh.iprima.cz, toprecepty.cz, homeware.cz

Málokterá snídaně je mezi malými i velkými natolik oblíbená jako čerstvé lívance. Jenže ne každému se do jejich přípravy ráno po rozlepení očí chce. Původní recept totiž pracuje s droždím a těsto tak musí kynout. A to rovnou několik dlouhých desítek minut. Pokud byste si tedy chtěli klasické lívance připravit k snídani, museli byste si pořádně přivstat.

Stále populárnější jsou proto postupy, které namísto s droždím pracují s kypřícím práškem. Takto připravené lívance se sice chutí na sto procent nevyrovnají těm kynutým, pořád jsou ale neuvěřitelně lahodné a jen málokdo by poznal rozdíl. Když je navíc osmažíte na přepuštěném másle a na talíři je ozdobíte zkaramelizovaným ananasem, celá rodina si bude jen tiše mlaskat.

Lívance lze podávat s ovocem, tvarohem nebo třeba skořicovým cukrem. Zdroj: Shutterstock

Přepuštěné máslo

Lívance chutnají nejlépe osmažené na másle. Jenže klasické máslo se poměrně rychle přepaluje, a tak se na smažení úplně nehodí. Zato přepuštěné máslo funguje naprosto perfektně. V dnešní době jej můžete zakoupit takřka v každém supermarketu, snadno si ho ale můžete vytvořit i doma. Pokud se pustíte do lívanců, nepotřebujete na smažení litry přepuštěného másla. Bohatě si vystačíte i s menší mističkou.

Vezměte půlku klasického másla z kravského mléka a dejte jej ohřívat do kastrolu. Snažte se pod hrncem udržovat střední plamen. Máslo by se mělo rozpustit, ale nemělo by se pálit. V průběhu vzniku přepuštěného másla se na hladině začnou srážet bílkoviny, které je nutné sbírat. Jakmile se pěna přestane tvořit a v hrnci vidíte krásně zlatavý mléčný tuk, můžete plotýnku vypnout a přepuštěné máslo přes jemný cedník přelít do čisté misky. A je hotovo.

Lívance podle Zdeňka Pohlreicha se skořicí a ananasem

Na lívance se skvěle hodí ananas, ale i jiné ovoce. Zkuste je třeba s malinami a rybízem. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Budete potřebovat:

100 ml mléka

100 g hladké mouky

1 vejce

1 kypřící prášek

1 lžíci citronové kůry

2 lžíci cukru (ideální třtinového)

1 lžičku mleté skořice

pár kapek citronové šťávy

1/2 ananasu

špetku soli

máslo

Postup:

Do hlubší mísy nalijeme mléko a metličkou v něm rozmícháme mouku se solí. Následně vmícháme také prášek do pečiva a jedno vejce. Těsto necháme chvíli odstát, alespoň pět minut, aby se všechny ingredience spojily a výsledné lívance byly vláčnější.

Mezitím, co těsto odpočívá, si z asi půlky másla vytvoříme přepuštěné máslo. Do těsta přidáme nastrouhanou citronovou kůru, zamícháme a můžeme se pustit do smažení. Na pánvi necháme rozehřát asi 2 lžíce připraveného přepuštěného másla a z těsta připravíme lívance. Z každé strany by měly být krásně zlatavé.

Jakmile spotřebujeme všechno těsto, do pánve, na které se smažily lívance, dáme lžíci klasického másla, na které necháme za občasného míchání lehce zkaramelizovat na plátky nakrájenou půlku ananasu. Ananas v pánvi zakápneme pár kapkami citronu a v menší misce si smícháme cukr se skořicí. Skořicový cukr nasypeme do talíře, na něj položíme lívance, ty ozdobíme zkaramelizovaným ananasem a všechno dohromady znovu zasypeme skořicovým cukrem. Dobrou chuť!