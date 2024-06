Jistě si umíte s bramborovou slupkou snadno poradit. Někdy ale chybí nástroje a pomůcky, jindy jsou brambory všelijaké. Znáte trik, který používají ve Francii? Loupání brambor bez nože jejich způsobem je doslova hračka!

Jak oloupat celý pytel brambor?

Jak na brambory? Veliké téma nebo prostě stačí vzít do ruky škrabku? Bezesporu se různé tipy a triky mohou hodit, ale škrábat brambory tak, jak se to dělávalo u vás doma po generace, není vůbec nic špatného. Jestli ale máte nakrmit celé široké příbuzenstvo a oloupat pytel brambor, možná se bude přece jen trik na oloupání hodit.

Z loupání a škrabání brambor si udělal legraci tento moc hezky zpracovaný příspěvek z YouTube kanálu You Suck At Cooking. Je libo trochu sarkasmu?

Brambory: Loupat nebo neloupat?

Toť otázka. Obecně se má za to, že neloupané, ale jen omyté brambory vařené ve slupce jsou chutnější. Navíc je to také způsob zdravější.

Díky vaření ve slupce si zachovají brambory více vitaminu skupiny B, A i vitamin C. Z minerálů jsou to především vápník, hořčík, zinek či draslík. Úplně nejideálnější je brambory také se slupkou jíst, protože získáte nejen maximum nutričních látek, ale také se nebudete muset loupáním zdržovat.

Pokud mají brambory silnější slupku, jistě víte, že je můžete uvařit a sloupnout jednoduše i pomocí kuchyňského nože. Jde to poměrně snadno, ale Francouzi mají fígl ještě vychytanější.

Francouzský fígl na loupání vařených brambor

Před vařením celou bramboru omyjte a slupku brambory po obvodu nařízněte. Není třeba říznout do hloubky, ale udělat čistý zářez po okraji celé brambory kolem dokola. Provizorně můžete použít i nůžky, pokud vám chybí nástroje.

Poté dejte vařit bramboru do osolené vody tak, jak je to běžné. Ještě horkou uvařenou bramboru prudce ochlaďte pod studenou tekoucí vodou nebo ji dejte na chvíli do mísy s ledovou vodou.

Po ochlazení půjde celá slupka jednoduše od brambory oddělit doslova dvěma prsty nebo ji stáhnete mírným kroucením. Aby se vám to povedlo, brambora by neměla být rozvařená. Jinak dopadnete jako v příspěvku, kde jste také mohli tuto techniku vidět.

Zkušení tvrdí, že nejlepé funguje tento způsob loupání na brambory typu russet, které jsou nejrozšířenější ve Spojených státech, nicméně běžně se prodávají i v Evropě.

Je jisté, že vařit brambory ve slupce se nehodí vždycky. Pokud jsou brambory nové a slupečka je tenoučká a téměř nepatrná, docela stačí brambory pořádně odrbat drátěnkou nebo hrubým kartáčem. Nové brambory můžete také prosypat solí a pořádně protřepat, aby se jemná slupka odřela pomocí hrubých krystalků soli.

A když ani to nepřichází v úvahu, pak přichází na řadu nůž nebo škrabka. Jak si s nimi poradit, jistě víte!

