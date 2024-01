O paprikách dobře víme, že jsou chutné i zdravé. Stejně tak si ale dokážeme představit, že nemůže být nic jednoduchého jejich lusky zbavit slupky, pokud to recept vyžaduje. S těmito jednoduchými, ale účinnými triky, to však bude hračka.

Papriky dnes koupíme kdykoliv, a proto není problém zařazovat je do jídelníčku po celý rok, ať již syrové, nebo třeba i tepelně upravené. Kromě toho, že jsou velmi chutné a jejich rozpětí od zcela sladkých až po pálivé chilli papričky nám dovoluje široké spektrum jejich využití, jsou také velmi zdravé. Byla by tedy škoda nevyužít jejich přínosu.

Zdraví v barevném balení

V paprikách, a zvláště v těch sladkých, najdeme obecně velké množství vitamínu C, ale také prekurzor (jakousi přípravu ke vzniku) vitamínů A a E. Pro tělo užitečné látky jsou obsaženy také v jejich barvivu a samozřejmě i ve slupce. Nabízí se tedy otázka, proč papriku vůbec loupat, pokud se tím části prospěšných prvků zbavíme. Je to jednoduché, jde o poměrně těžko stravitelnou část, která může u dětí, starších nebo nemocných lidí způsobovat problémy. V některých receptech by také nedělala dobrou službu.

Chce to znát ten pravý "fígl"

Usoudíme-li, že je třeba papriku oloupat, stojíme před problémem, který od takového kroku mnohého méně zkušeného kuchaře odradí. Slupka je tenká, trhá se, občas s ní “odejde” i značná část dužniny. Jsou tady ale také snadné metody, které můžeme s úspěchem využít a objevit tak i možná dosud nevyužívané možnosti úpravy paprik. Jak na to?

Horká voda bude stačit

Jedním z často využívaných způsobů, jak co nejsnadněji oloupat papriku, je její spaření, lépe řečeno krátké povaření. Budeme potřebovat jen hrnec s vroucí vodou, do které papriky na jedinou minutu zcela ponoříme. Po této chvíli ji naopak vložíme do nádoby se studenou vodou (čím chladnější, tím lepší). Následně už můžeme snadno a bez problémů slupku z papriky sundat, půjde to prakticky samo.

Do trouby nebo pod gril

Stejnou službu jako vroucí voda udělá také gril nebo trouba. Budeme sice potřebovat trochu víc času, po který si papriky v teple pobudou, ale princip je stejný. V troubě půjde o čtvrt hodiny až dvacet minut, pod horním ohřevem grilu postačí pár minut. V případě jeho využití ale musíme kontrolovat stav papriky, aby se nepřipekla. Rozkrojené lusky přitom vždy pokládáme slupkou směrem ke zdroji tepla. Nejlepší je po vytažení z trouby nebo z grilu papriky na chvíli vložit do mikrotenového sáčku. Pára, která se uvnitř objeví, pomůže odloupnutí slupky.

Prostě ji oloupejte

Můžeme ale také použít ještě další moderní zdroj tepla, kterým je mikrovlnná trouba. Ta už dnes vládne téměř každé kuchyni, tak proč ji nevyužít i pro tuto příležitost? Minuta na nejvyšší výkon by měla úplně stačit na odlepení slupky od dužniny. Nechce se vám papriky jakkoliv zahřívat? Pak si vyberte další snadnou metodu, i když trochu méně šetrnou z pohledu ztrát materiálu. Papriku totiž bez problémů zbavíte slupky také speciálním nožem, který používáme na loupání brambor. Ještě máte z téhle práce obavy? Jistě ne…

