Tři triky, jak rychle oloupat česnek: V mikrovlnce, nožem, pomocí dvou nádob

Česnek je oblíbenou součástí naší kuchyně, a to nejen pro svoji nezaměnitelnou a výraznou chuť, ale také nepopiratelné zdravotní benefity. Práce s ním ale nepatří zrovna mezi nejoblíbenější, nejen kvůli charakteristickému odéru, ale také jeho struktuře s množstvím stroužků obalených v tenkých, suchých slupkách. Proto vám přinášíme tři triky, jak se k vytouženým aromatickým „perlám“ dostat co nejsnáze.

Oloupat jeden stroužek česneku na topinku asi není problém. Ovšem v některých domácnostech je spotřeba česneku mnohem větší. Jak dokládá množství receptů dostupných na internetu, oblibě se těší česnek nakládaný na různé způsoby.

Naše fígle na snadné loupání nejvíce oceníte právě při zpracovávání většího množství stroužků. Takže pokud se k tomu chystáte, můžete se nechat inspirovat našimi tipy. Nejsou nijak náročné, ani nemusíte kupovat žádné speciální nástroje. I když speciální loupač na česnek, připomínající plastovou trubičku, na trhu existuje, vy si vystačíte s tím, co už doma máte.

Pomocí prkénka a nože

Tento způsob zní velmi tradičně, ale skrývá důležitou vychytávku. Nejprve klasicky rozeberte paličku česneku na jednotlivé stroužky. A teď přichází ten rozhodující detail – stroužek si dejte na prkénko a zatlačte na něj naplocho nožem, nebojte se nůž na česnek přimáčknout dlaní. Potom stroužek na tvrdém konci nařízněte a lehce stáhněte vrstvu slupek z oblouku stroužku.

Stroužek si dejte na prkénko a zatlačte na něj naplocho nožem, nebojte se nůž na česnek přimáčknout dlaní. Zdroj: profimedia.cz

Pak už stačí opět od tvrdého konce dvě sloupnutí, a stroužek máte oloupaný. Stejným způsobem zpracujete jakékoliv požadované množství česneku, jde to rychleji, než by se mohlo zdát. Na tento způsob nedají dopustit ani profesionálové. „Tohle je nejrychlejší a nejjednodušší,“ říká k této metodě loupání česneku například foodblogerka Anička Grosmanová.

Pomocí nádob

K tomuto netradičnímu, ale účinnému a rychlému způsobu loupání česneku budete potřebovat dvě stejně velké misky, plastovou krabičku s víkem nebo skleněnou uzavírací dózu. Obejdete se dokonce i bez nože. Palici česneku rozdělte na jednotlivé stroužky a vložte i se slupkami do misky, krabičky nebo dózy. Existují i rady vložit do nádoby celou paličku, můžete vyzkoušet, co vám bude víc vyhovovat. Potom na misku přiklopte druhou, případně krabičku či dózu zavřete víkem.

A teď to nejdůležitější – zhruba dvacet sekund s miskami či zavřenou krabičkou nebo dózou opravdu silně třeste, nahoru dolů, ze strany na stranu. Po této proceduře misky odklopte nebo otevřete krabičku či dózu, a ze záplavy slupek už jen vylovíte do hladka oloupané stroužky.

Pomocí mikrovlnky

Mikrovlnná trouba je dnes běžnou součástí domácnosti, tak proč ji nevyužít i jinak než jen na ohřev pokrmů. Jednou z činností, které vám dokáže ulehčit a zrychlit, je právě loupání česneku. I tady existují dvě varianty postupu. Někdo radí vložit do mikrovlnky celou paličku, jiní ji doporučují předem rozebrat na jednotlivé stroužky, ty vložit do misky a tu dát do mikrovlnky. Opět můžete vyzkoušet oba způsoby, uvidíte, který se vám víc osvědčí. Mikrovlnku v obou případech zapněte na plný výkon zhruba na dvacet sekund. Slupky ze stroužků pak snadno sundáte pouhým dotykem.

