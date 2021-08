Rychlý, levný, a přesto luxusní meruňkový koláč jako od babičky

Znáte obyčejný, a přece luxusní, babiččin meruňkový koláč? Jeho příprava není složitá, ba naopak. A v tom to většinou tkví. Upečete jej raz dva a stačí k tomu, jen ty nejzákladnější ingredience. A hlavně meruňky!

Zdroje: www.igurmet.cz, www.az-recepty.cz

Luxusní koláče jako od babičky

Také vzpomínáte na babiččino pečení? Koláče, bábovky nebo dorty, to všechno měla babička v malíku. Někdy si ani nejsem jistá, zda to bylo všechno opravdu tak báječné nebo se mi ve vzpomínkách z dětství mísí chutě s atmosférou rodinných setkání a návštěv. Babiččin luxusní koláč má v základu těsto kypřené práškem do pečení. Meruňky dodají kyselkavou a sladkou chuť, slaďoučká drobenka natáhne šťávu z ovoce a vše krásně spojí.

Na koláč se hodí i přezrálé meruňky. Zdroj: Lipik Stock Media / Shutterstock.com

Suroviny na koláč už máte doma

Jak už bylo řečeno, suroviny máte už nejspíš všechny doma. Na tenhle meruňkový koláč budete potřebovat 2 vejce, hrnek, tj. 250 ml krystalového cukru, hrnek mléka, půl hrnku oleje, 2 hrnky polohrubé mouky, 2 sáčky vanilkového cukru, špetku soli a kypřicí prášek.

Cukr s vejci vyšlehejte do pěny, přidejte olej a znovu krátce šlehejte. Do mouky přimíchejte kypřicí prášek a poté po částech přidávejte mouku a mléko do vyšlehané směsi. A to je vše o těstu.

Zvládnete udělat koláč tak luxusní jako od babičky? Dejte do pečení srdce. Zdroj: Profimedia

Jak udělat drobenku na luxusní koláč?

Drobenka se dělá z polohrubé mouky, moučkového cukru a másla. Zhruba stejně množství všech tří ingrediencí dobře promíchejte až se spojí a začnou se formovat pěkné hrudky. Pro vůni můžete přidat špetku skořice. V tomto případě použijte půl hrnku všech tří surovin. Drobenka nesmí být moc suchá, jinak by se netvořily hrudky. Naopak moc másla by vytvořilo pěkné hrudky, ale ty by se při pečení částečně rozpustily. Prostě by ztratily tvar.

Používejte na drobenku máslo, bude mnohem voňavější než z margarínu. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

A šup s meruňkovým koláčem do trouby

Na vymazaný a vysypaný plech nebo formu vylijte těsto a rozprostřete jej stěrkou nebo vařečkou. Půlené meruňky rozmístěte řezem nahoru a bohatě zasypejte drobenkou. Drobenka není jen k oslazení, ale hlavně k tomu, aby zadržela šťávu pečeného ovoce. Nezapomeňte pěkně posypat i meruňky a kraje koláče, aby šťáva neunikla a nezačala se na krajích pálit. Pečte v horké troubě 50 minut na 180 °C.