close info Phuangphet geissler / Shutterstock

Kateřina Jelínková 18. 6. 2024 clock 3 minuty video

Bez brambor si dnes naši kuchyni neumíme představit, a přece to není z pohledu historie tak dlouho, co je Evropané neznali, případně se jich báli. My je dnes upravujeme na desítky a stovky způsobů. Mezi zajímavé recepty pak jistě patří i maďarské dušené brambory. Vyzkoušíte je také?

Evropané by brambory patrně ještě hodně dlouho nepoznali, kdyby je v 16. století nepřivezli mořeplavci z Ameriky, tedy z Nového kontinentu. Jenomže ani tehdy tady ještě nikoho ani nenapadlo zkusit je uvařit. Byly sice hezké na pohled a v zahradách se tak objevily nové zajímavé květiny, ale pokud už byly brambory konzumovány, pak to bylo jen domácím zvířectvem. Lidé se jich zkrátka báli. Podívejte se na přípravu maďarských brambor na youtube od Vaříme s Kubíčkem: Zdroj: Youtube Hlad byl větší než strach Zvrat přišel až v období skutečného hladomoru a válek, kdy šly stranou obavy a ke slovu se dostal pud sebezáchovy. Lidé poznali, že jsou to právě brambory, které jim mohou doslova zachránit život. Přibližně před dvěma stovkami let se tak brambory konečně definitivně zabydlely na evropském jídelníčku. Jak připravit "jiné" brambory? A právě proto, že jsme zvyklí jíst brambory velmi často, může se zdát, že jsme již vyčerpali všechny možnosti jejich úpravy, které známe. Vyzkoušeli jste ale dušené maďarské brambory, které se výborně hodí jako příloha k přírodním masům nebo i k zajímavým omáčkám? Pokud ne, je ten pravý čas pustit se do jejich přípravy, není to nic těžkého. Budeme potřebovat odpovídající množství stejně velkých (respektive spíš malých) brambor, ideálně hovězí, ale je možné použít i jiný masový vývar, kousek másla a zapomenout nemůžeme ani na lžičku pálivé maďarské papriky. close info Rimma Bondarenko / Shutterstock zoom_in I něco tak obyčejného jako pečené brambory může s tím správným receptem chutnat skvostně. Přidáte-li papriku, budou chutnat jako v Maďarsku Všechno do jednoho hrnce Oloupané a dobře omyté brambory dáme do hrnce a zalijeme trochou masového vývaru tak, abychom je následně mohli spíše dusit, než klasicky vařit. Do vývaru pak přidáme přibližně 50 gramů másla a mletou papriku, vše promícháme, abychom získali v celém hrnci stejné podmínky pro přípravu této lahůdky, a zakryjeme pokličkou. Na střední teplotě pak dusíme brambory do měkka. Volíme raději pomalejší postup, abychom zajistili, že příloha získá opravdu lahodnou chuť a paprika bude cítit v každém soustu. Můžeme použít i troubu Podobně jako dušené můžeme připravit také pečené maďarské brambory. V tom případě je rozkrájíme na dílky a naskládáme do pekáčku. Další postup bude vlastně obdobný. Takto připravenou surovinu zalijeme okořeněným vývarem a zakryjeme. Přibližně po půl hodině odstraníme poklici a brambory necháme ještě přibližně pět minut v troubě. Oproti těm dušeným navíc získají na povrchu mírně křupavou kůrku, která dodá připravovanému pokrmu další zajímavý rozměr. Pustíte se do toho ještě dnes? Související články close Vaření a recepty Loupání brambor bez nože: S tímto francouzským trikem to jde samo video close Zahrada Udělejte to 2 týdny po odkvětu brambor a jejich úroda bude dvakrát bohatší video Zdroje: dadala.hyperlinx.cz, www.vubhb.cz, www.mamincinyrecepty.cz

tag Brambor Hrnec Máslo Maso Omáčka Paprika Pokrm Vývar

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít