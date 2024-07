Hledáte rychlou a chutnou večeři, která zaboduje u celé rodiny? Vyzkoušejte maďarské ovocné knedlíky.

Pokud chcete doma překvapit a servírovat na stůl novinku, která uspokojí i ty nejnáročnější gurmány, uvařte ovocné knedlíky. Tentokrát je však zkuste tak, jak je dělají v Maďarsku. Jsou neuvěřitelně snadné na přípravu, a to z běžně dostupných surovin, a přitom chutnají fantasticky.

Jak připravit jednoduché těsto na tvarohové ovocné knedlíky podle Romana Pauluse? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Top recepty:

Zdroj: Youtube

V čem jsou maďarské knedlíky jiné

Tento recept, který pochází z tradiční maďarské kuchyně, se liší od klasických českých tvarohových knedlíků především závěrečným krokem. Ovocné knedlíky se totiž po vaření obalují v opražené strouhance. Díky tomu získají krásně křupavou krustu a neodolatelnou chuť.

Co budete potřebovat

K přípravě těsta na maďarské ovocné knedlíky si připravte 500 g tvarohu, 2 vejce a 5 až 6 lžic krupice. Na jejich obalení budete potřebovat asi 200 g strouhanky, 1 lžíci másla a cukr dle vaší potřeby. Počítejte i s dávkou rozpuštěného másla a trochou cukru, když budete knedlíky servírovat. A samozřejmě si připravte i ovoce, kterým budete knedlíky plnit, Maďaři využívají nejčastěji švestky.

close info Youtube.com zoom_in Těsto na maďarské ovocné knedlíky je jen ze tří surovin.

Postup přípravy

Nejprve z tvarohu, vajec a krupice vypracujte hladké těsto. Nechte ho v chladničce odpočinout minimálně 30 minut, ale klidně i několik hodin. Následně tvarujte pomocí lžíce drobné knedlíčky, které naplňte ovocem a pak je ještě obalte v krupičce. Pracujte s těstem opatrně, jelikož je velmi jemné. Potom knedlíky vkládejte opatrně do vroucí vody a vařte je cca 7 až 12 minut, záleží na jejich velikosti.

Opražte strouhanku a knedlíky obalte

Mezitím na pánvi opražte strouhanku na rozpuštěném másle dozlatova a promíchejte ji s moučkovým cukrem. Uvařené knedlíky sceďte a ihned je v této směsi obalte. Před podáváním knedlíčky přelijte rozpuštěným máslem a dle chuti můžete ještě dosladit cukrem.

close info Profimedia zoom_in Ovocné knedlíky se po vaření obalují v opražené strouhance. Díky tomu získají krásně křupavou krustu a neodolatelnou chuť.

Tipy

Do těsta pro zvýraznění chuti můžete přidat špetku soli, ale není to nutné. Tradičně se strouhanka v receptu nemíchá s cukrem, ale pouze se opraží. Cukrem se knedlíčky sypou až na závěr. Pokud však strouhanku s cukrem smícháte předem, sladká chuť bude rovnoměrně rozložená. Syrové knedlíky si můžete připravit do zásoby a uchovávat je v mrazničce.

Zdroje: www.top.recepty.cz, www.dailyneweshungary.com, www.dadala.hyperlinx.cz