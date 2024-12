Hledáte recept na pokrm, který je nenáročný na přípravu a naprosto uspokojí chuťové buňky všech strávníků? Ideální volbou jsou mafiánské brambory!

Zabýváte se otázkou, co udělat nového k obědu či večeři? Máme pro vás nový hit do vašeho běžného jídelníčku, a tím jsou mafiánské brambory. Jedná se o netradiční alternativu francouzských brambor a jistě se s nimi stanete obdivovaným mistrem domácí kuchyně. A věřte, že si každý z rodiny bude žádat o další nášup. Krásně voní po uzeném mase a jsou prolité báječnou sýrovou omáčkou.

Jak připravit zapečené brambory s cibulí a slaninou? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Vaříme s Mozkem:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Na přípravu tohoto receptu budete potřebovat 1 kg brambor, 750 g uzeného masa, 1 cibuli, 60 g másla, 1 polévkovou lžíci hladké mouky, 1 kostku zeleninového bujónu, 250 ml vody, 150 ml smetany ke šlehání, 300 g sýra, 2 stroužky česneku a máslo.

Postup přípravy

Nejprve uvařte celé brambory, stačí jen 5 až 10 minut. Po scezení je nechte vychladnout, zbavte je slupky a následně je pokrájejte na tenké plátky. Můžete k tomu použít i struhadlo, tzv. mandolínu, díky níž budou jednotlivé kousky brambor stejně tenké.

Poté dejte na pánev rozehřát kousek másla a osmahněte na něm najemno nakrájenou cibuli. Ve chvíli, kdy bude lehce hnědnout, přisypte hladkou mouku a vše promíchejte, aby se vzájemně propojila s cibulí i máslem. Jakmile bude mít směs zlatohnědou barvu, začněte přilévat vodu. Část vody si nechte stranou, abyste v ní mohli rozpustit bujón.

Obsah pánve přiveďte za stálého míchání k varu a pak přilijte smetanu a uvařenou bujónovou vodu. Vznikne vám omáčka, kterou dochuťte prolisovaným česnekem a poloviční dávkou nastrouhaného sýra. Po celou dobu míchejte, dokud se sýr zcela nerozpustí a omáčka nebude mít naprosto hladkou konzistenci.

Uzené maso dodá mafiánským bramborům nejen příjemnou chuť, ale i dokonalou vůni.

V dalším kroku vymažte zapékací nádobu máslem nebo olejem a na její dno vyskládejte vrstvu plátků brambor. Na ní navrstvěte plátky uzeného masa a tento postup opakujte, dokud nespotřebujete veškeré brambory i uzené. Poslední patro by měly tvořit brambory. Potom nalijte do pekáčku rovnoměrně připravenou omáčku a povrch zasypejte zbytkem strouhaného sýra.

Takto připravený pokrm vložte do předem předehřáté trouby na teplotu 175 °C a nechte zapékat po dobu 20 až 30 minut. Brambory by měly být ve výsledku naprosto měkké a sýr by měl na povrchu vytvořit krásně zlatavou a křupavou kůrku. Pak mafiánské brambory vyjměte z trouby a před servírováním je nechte ještě pár minut odpočinout.

Zdroje: www.cooky.cz, www.toprecepty.cz, www.primainspirace.cz