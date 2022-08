Jak připravit maggi z libečku: Nejlepší způsob, jak uchovat jeho chuť celý rok

Vyrobte si z libečku jedinečné přírodní maggi. Je chuťově naprosto dokonalé a zároveň zdravé a jeho příprava vám potrvá pouhých pár minut.

Lahvička maggi byla kdysi součástí každé domácnosti a každého stolu v restauraci k dochucení polévek a omáček. V současné době ho můžete sehnat v obchodě od mnoha výrobců, ovšem většinou obsahují i různá chemická dochucovadla. Využijte proto libečku lékařského, kterému se lidově říká právě maggi.

Libeček je voňavá a zdravá lahoda

Vzrostlá bylina s velkými lístky se s oblibou na zahradách pěstuje jako koření. Není na péči vůbec náročná a velice rychle roste, a to až do výšky 2 m. A co je pro ni nejvíc charakteristické? Samozřejmě její specifická vůně a chuť. Jsou to rostliny natolik aromatické, že byste měli libečkem ochucovat pokrmy pouze pár lístky.

Libečku je nejlepší po odkvětu seříznout listy i se stonky a uchovat si je do kuchyně. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejvhodnější jsou ty mladé, starší listy mívají někdy nahořklou chuť. Libečku je nejlepší po odkvětu seříznout listy i se stonky a uchovat si je do kuchyně. Rostlinu si můžete dát do mrazáku, usušit, anebo si z něj vyrobit dochucovadlo plné zdraví.

Připravte si potřebné ingredience

1 mísa libečku i se stonky

4 dcl vody

2 lžíce slunečnicového oleje

1 lžička soli

1 lžíce majoránky

Je to rychlovka

Libeček řádně omyjte, nejlépe pod tekoucí vodou nebo pod sprchou, a najemno ho rozmixujte. Poté ho vložte do hrnce, zalijte ho vodou a nechte vařit po dobu 15 minut. Poté směs nechte lehce vychladnout, sceďte přes tenké plátýnko a zbytek důkladně vymačkejte. Následně přidejte špetku soli, připravený olej i majoránku. Vždy je lepší čerstvá, ale lze použít i sušenou. Nakonec tento výluh při varu zredukujte zhruba na polovinu, nalijte do skleniček, zavíčkujte a obraťte dnem vzhůru.

Libeček nejen dochutí, ale i léčí

Právě tuto léčivou bylinu s oblibou pěstovali už za starověku v mnoha klášterních zahradách, pro její silné účinky proti nadýmání a špatnému trávení. Už tehdy se libeček používal i jako oblíbené afrodiziakum.

Libeček je skvělý i pro všechny s revmatismem a dnou. A dokonce vám uleví i s pálením žáhy. Zdroj: profimedia.com

V současné době se s úspěchem využívá pro své močopudné účinky k léčbě zánětů močových cest a onemocnění ledvin. Dokáže pročistit celý organismus i krev. Velice prospívá při srdečních chorobách, protože zlepšuje krevní oběh. Libeček je skvělý i pro všechny s revmatismem a dnou. A dokonce vám uleví i s pálením žáhy.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.prostreno.cz, www.m.magazinplus.cz