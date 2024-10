Zapomněli jste koupit majonézu nebo jste se snad rozhodli nekupovat výrobky, které obsahují spoustu konzervantů, jako je třeba průmyslově vyráběná majonéza? Ať je to jakkoli, majonézu si můžete jednoduše vyrobit doma a kolik potřebujete!

Majonézu dnes připravíte snadno

Majonéza je bílá omáčka ve sklenici, která se báječně hodí ke všemu možnému. Je oblíbená především v Evropě a také je původně odsud. Konkrétně z ostrova Menorca, kde ji patrně prvně ochutnali vítězové bitvy o přístav Port Mahon.

Název mahonnaise čili omáčka z Mahon byla zkomolena až k naší české majonéze nebo majolce, anglicky mluvící zase často používají pouhé „mayo“. Dříve nebylo tak docela jednoduché připravit ji, protože do intenzivního šlehání rukou se rozhodně nechtělo každému, navíc syrové vejce v omáčce představovalo určitý hazard. Dnes je to ale významně snazší úkol a majonézu si může každý připravit doma doslova v okamžiku, z prověřených zdravotně nezávadných vajec a navíc omáčku snadno uskladníte v lednici.

Připravit doma majonézu skutečně není nic světoborného a zvládnete to velmi snadno především díky tomu, že dnes již každý z nás vlastní tyčový mixér, případně výkonný mixér s metličkami. Jak na to vám ukáže autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Menu od Koko.

Domácí majonéza je hotová raz dva

Ano, je to ohromně snadné a nic dalšího nepotřebujete než docela dost oleje, vejce a to všechno, čím se majonéza musí dochutit. To jest sůl, hořčici, mletý pepř a ocet, případně citronová šťáva či cukr. Nenechte se zviklat různými zahraničními recepturami, použijte spíš poměry z receptů českých. Majonéza se stejně jako řada dalších potravin upravuje podle chutí konkrétního národa a české recepty se budou více blížit chuti, na kterou jste zvyklí.

Na majonézu, kterou připravila také Koko ve svém příspěvku, budete potřebovat 150 ml běžného oleje, 1 vejce, navíc také 1 žloutek, trochu méně než lžičku soli, lžičku dijonské hořčice, čerstvě mletý pepř a 2 až 3 lžičky bílého vinného octa.

I když je výroba majonézy ohromně snadná, a i doma vyrobená majonéza vydrží v ledničce několik dní, mějte na paměti, že jsou v ní syrová vejce. Ač jsou vejce také v průmyslově vyráběné majonéze, tam rozhodně nejsou syrová a díky tomu majonéza vydrží nekonečně dlouho i mimo lednici. S domácí majonézou buďte opatrnější a raději si připravujte menší množství, které brzy spotřebujete.

Láká vás veganská varianta majonézy?

Slyšeli jste také o dietnější veganské variantě? Studenou omáčku podobnou majonéze lze vyrobit také z vody, ve které se vařila cizrna. Zní to sice velmi zvláštně, ale jde o skutečný recept, který funguje velmi dobře.

Místo cizrnové vody, která se také označuje jako aquafaba, je možné použít také sójové nebo jiné rostlinné mléko. Receptur je totiž celá řada a všechny jsou ohromně nenáročné a hotové během několika vteřin či maximálně minut.

Protože si navíc tyto veganské recepty i klasickou majonézu můžete ještě navíc dochutit různými bylinkami, kořením, pečenou zeleninou a podobně, snadno vytvoříte pestrou nabídku různě dochucených studených omáček, které se výborně hodí k masům i zelenině.

Chcete-li si vyzkoušet i tuto variantu majonézy, kromě ponorného mixéru budete také potřebovat půl lžičky hořčice a stejné množství cukru, 2 lžičky citronové šťávy, špetku soli, 3/4 hrnku slunečnicového oleje a 1/4 hrnku aquafaba čili vody z cizrny.

