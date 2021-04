Čím nahradit nezdravou a kalorickou tatarku či majonézu a nepřipravit se o chuť?

Milujete majonézu a nedovedete si bez ní představit salát, omáčku či hranolky? A to nemluvíme o tatarce, jedné z nejoblíbenějších studených omáček. Jenže v každé lžičce majonézy se skrývá pořádná dávka kalorií. vždyť jednou z jejích hlavních složek je olej. Přitom energeticky chudších a zdravější alternativ majolky je celkem dost.

Majonéza je technicky emulzí vajec a oleje. Jednoduše potřebujete dosáhnout toho, aby se tyhle dvě látky spojily. Zbytek už jsou jen ochucovadla. Jenže, v každém gramu tuku je 9 kalorií. Když k tomu přidáme další složky majonézy, je jasné, proč je tahle ukrutně dobrá věc kalorická bomba. Pokud se tedy rozhodnete zhubnout, zkuste se jí raději vyhýbat. Nebo si vyrobte odlehčenou a zdravější variantu doma.

Domácí výroba vede

Domácí majonéza s použitím tradičních surovin Zdroj: Yulia Furman / Shutterstock.com Základem zdravého jídelníčku jsou jednoduché potraviny, jako je ovoce, zelenina, maso a obilniny. Vyhýbejte se vysoce průmyslově zpracovaným produktům, o kterých přesně nevíte, z čeho se skládají. Studujte složení kupovaných výrobků, dlouhý seznam použitých složek je varovným signálem. V případě domácích alternativ oblíbených pochutin máte pod kontrolou jejich složení a přizpůsobíte si výsledek svým chutím. Konkrétně u majonézy víte, jaký použijete olej, jak čerstvá a kvalitní jsou vajíčka, a nakonec i jakou jste zvolili hořčici. Zkrátka, mnohem lépe odhadnete nejen kalorickou hodnotu, ale i dopad na zdraví. Dá se experimentovat s kvalitním olejem, v němž budou převažovat nenasycené mastné kyseliny. Kalorií se sice nezbavíte, ale z výživového pohledu to bude menší prohřešek – kvalitní tuky a žloutky, které jsou zdrojem vitamínů a dalších cenných látek. Nemusíte se bát, že vyrobit vlastní majonézu je nějak složité – stačí k tomu ponorný mixér a asi 5 minut času.

Do salátů volte jogurt nebo zakysanou smetanu

Jogurtová omáčka se hodí k různým jídlům Zdroj: Anna Shepulova / Shutterstock.com Tou nejjednodušší náhražkou do většiny salátů je jogurt. Mnoho lidí s ním dělá dokonce i bramborový salát, který je nezbytnou součástí štědrovečerní večeře. I když s jogurtem chutná jinak, má svoje kouzlo. Nahradit majonézu zvládne skvěle u zeleninových salátů. Použít ho můžete také při přípravě zálivek. Mírně kyselejší chuť jogurtu dodá často celému salátu úplně nový rozměr. Podobně jako jogurt může zafungovat zakysaná smetana. Tady ale pozor, i když má pořád méně tuků a kalorií než majonéza, ve srovnání s jogurtem prohrává. Se 100 gramy zakysané smetany přijmete asi 150 kalorií. Ovšem stejné množství majonézy jich má 650. Na druhou stranu, právě kvůli své vyšší tučnosti nabídne zakysaná smetana také o něco výraznější (lepší) chuť. Pokud nechcete úplně hřešit, může být dobrou volbou zakysanou smetanu a jogurt vzájemně smíchat, třeba v poměru půl na půl. Pak se vám možná po majonéze ani nezasteskne.

Nové chutě

Řada dalších alternativ majonézy už nabídne hodně odlišnou chuť, což ale neznamená, že by na tradičních místech nemohly majonézu velmi dobře nahradit. Například do sendvičů, ale třeba i na hamburgery, se dá využít pesto – tedy směs bazalky, olivového oleje a ořechů. I u něj se vyplatí vyrobit si ho doma, případně v obchodě dobře prostudovat složení. Může mít totiž mezi 250 až 500 kaloriemi na 100 gramů. Je to pořád méně než majonéza a oproti ní ho také použijete méně, protože má výraznější chuť. Podobně zafunguje také hummus, který skvěle doplní sendviče nebo zeleninové saláty sendvičů je skvělý. Ovšem tady může být rozptyl kalorických hodnot (i těch výživových) opravdu velký. Sázkou na jistotu je opět domácí výroba.

Univerzální avokádo

Omáčka z avokáda je skvělou alternativou majonézy Zdroj: Liliya Kandrashevich / Shutterstock.com Velmi populární v moderní kuchyni je avokádo. Své nadšené konzumenty nachází všude, zejména vegetariáni a vegani na něj nedají dopustit. Sice je poněkud energeticky vydatnější (asi 250 kalorií na 100 gramů), ale z výživového hlediska je to favorit. Obsahuje totiž tuky zdraví prospěšné, takže i přes vyšší kalorickou zátěž tělu prospívá. Zralé avokádo je velmi měkké, takže jej snadno rozmačkáte vidličkou na jemnou pastu. Pak již stačí dochutit podle svého, přidat pepř, sůl, třeba trochu hořčice a pár kapek oleje. A výborná alternativa majonézy je na světě.

Majonéza dietněji

Pořád to není ono? Tak na to zkuste jít od lesa a místo toho, abyste se snažili nahradit majonézu jako takovou, nahraďte jen její nejméně zdravou složku – olej. Není to nic těžkého, místo oleje vezměte za základ jogurt nebo kysanou smetanu. V tomto případě se nepodaří vyrobit emulzi, takže vejce nejprve uvařte natvrdo a vyndejte žloutek. Dejte si pozor, abyste jej nepřevařili a byl krásně žlutý. Pak už stačí vzít mixér, klidně jen ponorný, a postupovat skoro stejně, jako při výrobě majonézy. Do jogurtu či zakysané smetany rozdrobte žloutky, přidejte lžíci či dvě dijonské hořčice, pepř, sůl a mixujte, dokud nevznikne žlutá hustá omáčka. Když ochutnáte, nejspíše budete příjemně překvapeni. Nadšeni budete o to víc, pokud nedůvěřujete syrovým vajíčkům v pokrmech. Navíc výsledek lze s úspěchem použít i pro výrobu dietnější verze tatarské omáčky.

