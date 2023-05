Májový svítek podle Sandtnerky: Nic lepšího do polévky nevymyslíte!

Mnozí se shodují, že je chutí jejich dětství. Klasický český svítek dělávaly s oblibou naše babičky a podávaly jej buď namazaný marmeládou, nebo ho nakrájely na malé kostičky a přidávaly ho do polévek namísto nudlí či kapání. Ten vůbec nejlepší svítek se připravoval podle receptu kuchařky Marie Janků-Sandtnerové.

V mnoha domácnostech se dříve připravovala celá řada pokrmů, na které se postupem času zapomnělo. Taková jídla bývala zpravidla velmi chutná, ale zároveň velmi rychle hotová a nesmírně levná. Jedním z nich je i svítek – dobrota, kterou lze konzumovat v mnoha podobách.

Recepty ze Sandtnerky

O tom, jak připravit dokonalý svítek, se ve své legendární kuchařce s názvem Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů kdysi rozepsala i známá spisovatelka Marie Janků-Sandtnerová. Právě kvůli jejímu jménu zmíněné kuchařce nikdo neřekl jinak než „Sandtnerka”. Tato kniha nesměla chybět v žádné domácnosti a při vaření z ní čerpaly takřka všechny hospodyňky. Oblíbená byla hlavně proto, že v ní uvedené recepty nebyly nijak finančně náročné, a jejich výsledek byl přitom naprosto úžasný.

Svítek byl dříve do polévek velice oblíbený. Zdroj: Shutterstock

K obědu, večeři i do polévky

Zmíněný svítek byl dříve opravdu oblíbeným pokrmem. Protože je jeho chuť poměrně neutrální, podával se jak nasladko, tak naslano. A pokud zbyl, nakrájel se na malé kostičky a přidával se do polévek.

Májový svítek podle Sandtnerové

Pokud chcete svítkem nahradit nudle v polévce, můžete jej ještě vylepšit a přidat do něj různé bylinky a také slaninu. Recept na jeho přípravu najdete v tomto videu:

Májový svítek nese svůj název díky nejrůznějším májovým bylinkám, které obsahuje. Přidat do něj můžete například libeček, pažitku anebo kerblík. Skvělé jsou také třeba kopřivy.

V míse rozmíchejte 3 vejce a smíchejte je s 1/2 litrem mléka a 200 gramy polohrubé mouky. Těsto nechte asi 30 minut odležet, aby mouka nabobtnala a těsto lehce zhoustlo. Pak do něj vmíchejte hrst nasekaných čerstvých bylinek a také větší špetku soli.

Svítek pečte v pekáčku nebo na pánvi vhodné do trouby. Zdroj: Shutterstock

Zapněte si troubu, vložte do ní prázdný pekáček a nechte ji vyhřát na 180 stupňů Celsia. Až se tak stane a plech bude horký, rozpusťte v něm asi 4 lžíce másla a nalijte do něj těsto. Svítek pak pečte zhruba 8 minut. Měl by být zlatavý a na jeho povrchu by se měly objevit malé puchýřky. Hotový svítek nakrájejte na malé kostičky a podávejte v polévce.

TIP: Jak bylo zmíněno, svítek si můžete připravit i jako samostatný pokrm. Vynechte bylinky a upečený svítek nakrájejte na větší čtverce. Ty potírejte marmeládou. Tak to dělávaly naše babičky.