Maková bábovka s ovocem nadýchaná jak obláček: Babiččin recept nic nepřekoná

Chutná, nadýchaná a plná šťavnatého ovoce - to je maková bábovka, která vás okouzlí jedinečnou kombinací křupavosti a jemnosti. Objevte tajemství babiččina receptu, který vás zavede do kouzelného světa domácího pečení a vůně vzpomínek. Připravte bábovku, která vás okamžitě vtáhne svou vůní i chutí do doby prázdnin u babičky na venkově.

Mák patří mezi oblíbené plodiny už od počátku věků. Zatímco antičtí atleti ho jedli společně s medem a vínem jako doping před závody, staří Slované si ho užívali jako obřadní jídlo. Jedli ho vždy před důležitými událostmi a věřili, že jim Bohové dají všeho dostatek (jako zrnek máku). Mák měl zásadní místo i v české kuchařce. Hospodyňky využívaly jeho nasládlou chuť a sytost, proto ho přidávaly do buchet, ovesných nebo jáhlových kaší. Známý byl i coby posypka na lokše, ovocné knedlíky nebo šišky s mákem.

Makovou bábovku si můžete připravit i podle tohoto video receptu:

Plodina plná výživných látek

Dnes je mák považován za superpotravinu. Vědci zjistili, že obsahuje velké množství vitaminu E, B, vlákniny, minerálů (vápník, železo, hořčík, zinek, měď), omega-3 kyselin a omega-6 nenasycených kyselin. A to je na jednu makovici docela pěkná výslužka, nemyslíte? V praxi to znamená, že konzumací máku si zlepšíte kvalitu vlasů a nehtů. Zároveň získáte prevenci proti kardiovaskulárním chorobám, osteoporóze a depresi. Vědci se také shodli na tom, že pravidelní pojídači máku mají silnější imunitu, lépe odolávají stresu a dokonce jim to i více myslí!

Mák je bohatý na vápník. Zdroj: Profimedia

Babiččina maková bábovka

Není tedy ten správný čas dát máku šanci a šikovně ho zahrnout do svého jídelníčku? Nebojte se, půjdeme na to polehoučku. Třeba ve formě nedělní makové bábovky. Je výborná, vláčná a voňavá. Přesvědčte se sami. Jak na to?

Vymažte formu na bábovku tukem a vysypte hrubou moukou. Troubu předehřejte na 180 °C a můžete se pustit do přípravy těsta. Rozklepněte 6 vajec – bílky a žloutky oddělte. Žloutky vyšlehejte s 300 g krupicového cukru a 20 g vanilkového cukru. Postupně přidejte 180 g změklého másla a nakonec i 250 ml smetany na šlehání. Máte hotovo?

Stačí kousek a budete mít lepší den

Začněte se věnovat druhé misce, do které jste odložili 6 vaječných bílků. Vyšlehejte z nich ručním šlehačem tuhý sníh a opatrně ho vmíchejte do žloutkové směsi. Pak přidejte zbytek ingrediencí: 450 g hladké mouky, 13 g kypřicího prášku do pečiva, 200 g mletého máku a nakonec i 350 g směsi lesního ovoce. Hotové těsto nalijte do formy a pečte zhruba 60 – 70 minut. Bábovku po vychlazení vyklopte a pocukrujte. Je výborná k čaji, kávě nebo „jen tak“!

Maková bábovka je sytá. Zdroj: Profimedia

A ještě drobnost, kterou byste měli vědět o máku…

O máku se traduje, že obsahuje opium. Je to pravda, ale v případě konzumace makových buchet, bábovky nebo nudlí s mákem nemusíte mít obavu, že byste byli nějak omámení. Opiové alkaloidy (z nichž nejznámější je morfin), se nacházejí v nezralé makovici, pod ní a ve stonku. V makových semenech nikoliv. Takže můžte klidně mlsat!

Zdroje: idnes.cz, www.eta.cz