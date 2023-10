Mák a švestky k sobě neodmyslitelně patří. Až si budete zase lámat hlavu na tím, jakou sladkou tečku upéct nejen k nedělní kávě, vsaďte na bábovku z máku a švestek. Je vynikající.

Makovec nebo maková bábovka je taková klasika. Zkuste ale o něco vylepšenější variantu – bábovku s mákem a sušenými švestkami. Je krásně šťavnatá, sladká tak akorát a uvidíte, že se po ní jen zapráší.

Veganská varianta

Mák je velmi zdravá potravina. Je plný vápníku a obsahuje zdravé tuky. Dopřávat byste si jej tedy měli pravidelně. Vhodný je pro všechny druhy stravování, vyhýbat se mu tedy nemusí ani vegani.

Pokud chcete zkusit změnu, holdujete veganskému stravování, anebo vám doma jen došla vejce, vyzkoušejte tuto lahodnou variantu makové bábovky podle Skotské královny na YouTube:

Maková bábovka: recept z první republiky

V našich končinách má mák mnohaletou tradici, zvláště při přípravě sladkých pokrmů. Bábovka je z něj naprosto famózní. Když ji navíc doplníte čerstvými švestkami, lahoda bude na světě. Příprava je navíc velmi jednoduchá a nezabere příliš mnoho času.

Zdravotní benefity konzumace máku jsou nezanedbatelné

Jako vždy byste si měli připravit všechny ingredience předem, aby měly stejnou teplotu. Zároveň si můžete nechat rovnou předehřát troubu na 170 °C. Připravte si také bábovkovou formu. Dobře ji vymažte máslem a vysypejte krupičkou nebo hrubou moukou.

Smetanový základ

Nejprve se pusťte do šlehačkového základu. Vyšlehejte balení 33% smetany se sto gramy cukru a jedním vanilkovým cukrem. Konzistence by měla být polotuhá, nevyšlehejte ji tedy úplně. Budete ke smetaně přidávat další ingredience. Připravte si 3 vejce, bílky a žloutky zvlášť. Bílky dejte stranou a žloutky zašlehejte do smetanové směsi.

Do receptu se hodí sušené švestky, pokud ale máte čerstvé, nakrájejte je na půlměsíčky a klidně je za sušené vyměňte.

Zkompletovat a je hotovo

Hladkou mouku, budete jí potřebovat 100 gramů, si nejprve prosyjte, poté opatrně postupně přimíchejte do smetanového základu. Přidejte i 150 gramů mletého máku a zjemněte 3 polévkovými lžícemi mléka.

Z bílků a 100 gramů cukru krupice vyšlehejte tuhý sníh a vmíchejte do těsta. Přidejte do něj i hrst propláchnutých nasekaných sušených švestek a vše dobře promíchejte. Pak už jen těsto přelijte do formy a nechte péct. Jakmile je bábovka hotová, opatrně ji vyklopte z formy a po vychladnutí ji zasypte moučkovým cukrem.

