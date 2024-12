Perníčky jsou o Vánocích naprostou klasikou. Zkuste si ale udělat jejich lehce netradiční verzi, a to makovou. Jejich příprava je snadná a příprava polevy je ještě snadnější. Podívejte se.

Je to tady, období adventu právě začalo, a to vede samozřejmě k jednomu krásnému večeru, tedy tomu Štědrému. Neexistuje dítě, které by se na tento večer netěšilo, a dokonce i dospělí se nemohou ubránit lehkému napětí, které provází klasickou a nezaměnitelnou atmosféru Vánoc.

Samozřejmě, že Vánoce jsou krásné, ale nic není dokonalé. Období Vánoc je provázeno bohužel také stresy ohledně shánění dárků na poslední chvíli, strach, že nestihnete vše připravit, napéct, sehnat, a tak dále.

Vánoce na talíři

U nás v České republice je štědrovečerní jídelníček naprosto neměnný. Na začátek rybí polévka, které se však nemálo domácností s láskou vyhne a zvolí nějaký jiný druh polévky. Ruku na srdce, rybí polévka není nejpříjemnější část večera. Následně přijdou dva možné chody. Kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Přes to prakticky nejede vlak. A nakonec samozřejmě to nejhezčí. Sladká tečka před zpíváním koled a rozdávání dárků pod stromečkem. Cukroví.

Cukroví je naprosto nepostradatelnou součástí Vánoc, ale i adventu. Během adventu je totiž potřeba veškeré cukroví napéct. A to není jen tak. Každý z rodiny má svůj typický recept, kterým se cukroví odlišuje od těch ostatních, každý má rád jiný druh a stihnout jak rohlíčky a linecké, tak vosí hnízda, pusinky, kokosky, perníčky a tak dále, se zdá nereálné. Pokud si chcete udělat velice jednoduché perníčky, které navíc nejsou tak úplně klasické, je tento recept přímo pro vás.

Makové perníčky

Jako první si vezměte 500 gramů hladké mouky a prosejte ji společně s 250 gramy moučkového cukru, lžičkou jedlé sody a lžičkou mletého perníkového koření. Vše zamíchejte, a následně přidejte 100 gramů medu a 3 vejce.

Nyní veškeré ingredience zamíchejte a vypracujte z nich hladké těsto. Hotové těsto vyválejte a můžete se pustit do vykrajování. Perníčky pak dejte péct do předehřáté trouby při teplotě 180 stupňů Celsia na zhruba 8 minut. Jakmile budou perníčky ještě vyhřáté z trouby, pomažte je rozšlehaným vejcem a posypejte mákem.

Perníčky nechte vychladnout. Mezitím si můžete vypracovat polevu. Vezměte si vejce, oddělte žloutek od bílku a bílek dejte do misky. K němu následně přidejte pár kapek citronové šťávy, 3 lžíce mletého máku a postupně během míchání metličkou přidávejte i moučkový cukr.

Celkově byste jej tam měli dát zhruba 200 gramů. Cukr přidávejte, než bude mít poleva správnou konzistenci. A máte hotovo. Jakmile budou perníčky vychladnuté, můžete se pustit do jejich zdobení.

