Jak zpracovat maliny? Jednoduše a hned! Maliny jsou sice vynikající, ale na druhou stranu je to ovoce, které velmi rychle vadne. Pokud budete vyčkávat příliš dlouho, rozteče se jako břečka. Upečte si skvělou bábovku s malinami, připravte sladkokyselý sorbet nebo báječně slaďoučký drobenkový koláč!

Malinové léto

Malinový džem se vám dělat nechce a otrhané maliny už děti nelákají? Upečte si malinovou bábovku. Bude jemná a báječně ovocná. Můžete do ní přidat kakao jako v tomto příspěvku nebo naopak trošku vanilkového pudinku, pokud vám kombinace kaka a malin nepasuje.

Tento rychlý videorecept pro vás připravila autorka z YouTube kanálu Varenie s Viky. Podle něj snadno připravíte malinovou bábovku lahodnou a nadýchanou!

Zdroj: Youtube

Je libo šlehačku s malinami nebo sorbet?

Co myslíte, zkusíte ji? Pokud se vám do bábovky nechce, nevěšte hlavu a nechte se inspirovat i dalšími jednoduchými recepty. Je léto a to svědčí rychlým chladným dezertům jako jsou maliny se šlehačkou. Šlehačku vyšlehejte, postupně do ní vešlehejte i cukr a maliny pak jemně vmíchejte až do hotové sladké šlehačky.

Pokud se právě vaším městem či vesnicí žene bouřka, pak může být pečení bábovky ideální oddechovkou v kuchyni, za pár hodin ale zase vysvitne horké letní slunce, a pak bude ideální čas na famózně malinový sorbet.

Připravíte ho z 2 hrnků malin, půl hrnečku cukru, 2/3 hrnku vody a 1 a ½ lžíce citronové nebo limetkové šťávy. Máte-li v rodině labužníka, kterému vadí jemná malinová semínka, začněte tím, že rozmixované maliny napřed přepasírujete.

Takto vzniklé pyré zchlaďte v lednici. Z vody a cukru svařte sirup, ten také vychlaďte, a pak nezbývá než vše společně zkombinovat, promixovat a nechat rychle chladit v předem zmražené nádobě.

Slaďoučký malinový drobenkový koláč

Moučník pečený, ale s minimem ingrediencí i námahy se jmenuje malinový crumble. Je to drobenkový koláč s ovocem, nicméně nemá žádný korpus, ale koláč sestává výhradně z drobenky a ovoce. Drobenku připravte obvyklým způsobem, než ale začnete, předehřejte troubu na 180 °C a vyložte zapékací misku nebo dortovou formu pečicím papírem.

Drobenku můžete samozřejmě připravit podle receptu, ale docela dobře to jde i od oka. Jde o stejný poměr másla, mouky a cukru, který rukama dobře prohnětete, až se začnou formovat hezké žmolky či hrudky. Pokud je drobenka příliš drobivá, přidejte trošku másla, pokud se naopak nedrolí vůbec, přisypejte opatrně trošku mouky.

V okamžiku, kdy je tak akorát, vmáčkněte zhruba polovinu drobenky na dno připravené zapékací misky. Můžete použít i méně než polovinu, ale dost na to, aby vznikl jednolitý korpus, který pak naplníte ovocem a zasypete zbytkem rozdrobené drobenky.

Protože máslo, mouka a cukr nejsou vyloženě výkvětem zdravého stravování, mnozí vylepšují recepturu moukou z ovesných vloček. Tou pak můžete nahradit zhruba polovinu mouky pšeničné.

Pečte na 180 °C zhruba 30 minut. Drobenka by měla být z vrchu zlatavá, ovoce by mělo zcela pustiti šťávu a vpít se do drobenky nahoře i vespod.

Počítejte s tím, že drobenkový koláč je silně rozpadavý, nicméně jeho nedokonalé tvary na talíři můžete umě skrýt pod kopečkem vanilkové zmrzliny, která k ještě teplému dezertu výborně pasuje.

Zdroje: zena-in.cz, hatskinnychickcanbake.com