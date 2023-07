Maminčina cuketová polévka: Její božskou chuť nic nepřekoná

Letní měsíce jsou ve znamení cuket, kterých se každoročně urodí tolik, že je sotva stačíte sklízet. Proto není cuketových receptů nikdy dost. Zkuste si udělat lahodnou cuketovou polévku, padne do ní hned několik kusů a nemusíte ji ničím zahušťovat.

Cukety jsou vděčná zelenina. Jsou plné vitaminů a minerálních látek, zároveň je to zelenina plná vody, takže je vhodná i při redukčních dietách. Její nenápadná chuť pak prospěje i v momentě, kdy nemáte zažívání zcela v pořádku, nebo máte chuť na něco lehčího, přesto lahodného.

Polévka je grunt

Krémová polévka je skvělou lehkou večeří. Zároveň je nabitá vitaminy a tak si spolu s talířem lahodné polévky dopřejete i pořádnou porci zdraví. Výhoda je v tom, že se cukety nemusí dlouho vařit, takže pokrm je hotový za pár minut. Zkombinujte ty správné ingredience a dopřejte si dobrotu na talíři.

Cuketa v hlavní roli

Polévka je na přípravu extrémně jednoduchá. Stačí nakrájet pár kousků zeleniny a povařit. Připravte si jednu cibuli nebo šalotku. Šalotka má jemnější chuť. Nakrájejte nadrobno a na trošce olivového oleje nechte zesklovatět. Na menší kolečka nakrájejte dvě až tři mrkve. Nemusíte volit oranžovou klasiku, ale v polévce se bude skvěle vyjímat i její žlutá kolegyně, která už se dá v obchodech také sehnat. Kolečka přidejte k cibuli, přihoďte ještě tři oloupané stroužky česneku a také zprudka orestujte.

Pokud máte mladou cuketu, loupat ji nemusíte. Přerostlý kousek raději oloupejte. Zdroj: Arturs Budkevics / Shutterstock.com

S bramborami i bez

Do základu této polévky můžete přidat i dvě brambory – polévku ve finále hezky zjemní a zahustí. Pokud se snažíte omezit příjem sacharidů nebo jednoduše nemáte brambory doma, nevadí. Použijte víc cuket. Polévka bude stejně lahodná a díky vitaminům z cuket nabitá zdravím. Cukety můžete a nemusíte oloupat, očištěné je nakrájejte na kousky, přidejte do hrnce k ostatní zelenině, osolte, opepřete, zalijte vodou nebo zeleninovým vývarem a vařte do změknutí.

Přilijte 200 mililitrů smetany ke šlehání a rozmixujte tyčovým mixérem a ještě provařte. Máte-li rádi pikantnější pokrmy, do polévky se hodí pár chilli vloček. Stáhněte z ohně a vmíchejte malou kostičku másla. Polévku krásně zjemní. Zasypejte nadrobno nakrájenou petrželkou a nechte si chutnat.

