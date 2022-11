Žravé mandarinkové řezy: Jsou tak vynikající, že je budete péct pořád

Nejoblíbenější jsou právě ty moučníky, které jsou rychle hotové, nestojí mnoho práce, a přitom chutnají naprosto skvěle. A právě jedním takovým dezertem jsou i mandarinkové řezy. Ty jsou natolik lahodné, že se po nich jen zapráší. I proto se o nich říká, že jsou „žravé”.

Zdroje: YouTube.com, regiony.rozhlas.cz, apetitonline.cz

Moučníky s ovocem se možná na první pohled hodí servírovat jen v létě, vaše chuťové pohárky vám ale pohladí i v zimních měsících. A co víc, možná vám právě ve chvíli, kdy je venku sychravo, alespoň částečně připomenou horké léto. Zvláště pak v podobě znamenitých žravých mandarinkových řezů, které se doslova rozplývají na jazyku.

Základem je dokonalý piškot

Mandarinkové řezy se skládají ze tří částí – piškotu, ovocného smetanového krému a ovocného želé. A aby byl dezert co nejlepší, je pochopitelně třeba, aby všechny jeho části byly bezchybné. Přestože se na první pohled může zdát, že je příprava piškotu více než jednoduchá, ne každému se povede. Stačí přitom dbát jen na několik základních pravidel.

V receptech se často uvádí, že je třeba těsto nejdříve rozdělit na dvě části. V jedné míse se zpravidla míchají „mokré” ingredience a ve druhé „suché”. Až poté se obě složky spojují. Jenže mnozí tento krok přeskakují, protože se jim nechce zbytečně umazat dvě mísy, a vše rovnou smíchají. Kvůli tomu ovšem mohou v těstě vznikat hrudky a hrozí, že se například kypřicí prášek špatně rozmíchá a těsto pak v troubě křivě nakyne.

A aby byl piškot krásně nadýchaný, připravenou mouku vždy prosejte. V neposlední řadě pak během pečení v žádném případě neotvírejte troubu.

Žravé mandarinkové řezy

Připravte si piškotový korpus

Do mísy si vyklepněte 4 celá vejce, přisypte k nim 120 gramů krupicového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Vejce vyšlehejte do pěny a následně si do jiné mísy prosejte 120 gramů hladké mouky a 1 velkou lžičku prášku do pečiva. Zamíchejte a přidejte také 1 lžičku citronové kůry.

Za stálého šlehání pak po lžicích postupně přidávejte suchou směs do vajec a vytvořte lité těsto. Nalijte jej na pečicím papírem vyložený plech a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 °C na zhruba 10 minut. Pak vyndejte a nechte korpus zchladnout.

Smetanová náplň s ovocem

Jakmile piškot zchladne, vyšlehejte 200 mililitrů smetany ke šlehání a do vzniklé šlehačky vmíchejte 400 mililitrů zakysané smetany, 2 lžíce krupicového cukru a také 2 mandarinkové kompoty bez nálevu. Ten ale nevylévejte, budete jej ještě potřebovat.

Vzniklý ovocný krém rozetřete rovnoměrně na vychladlý piškot a řezy dejte alespoň na 1 hodinu chladit do ledničky.

Mandarinky smíchejte se šlehačkou a smetanou. Zdroj: Profimedia

Ovocné želé

Nakonec si připravte ovocné želé. Šťávu, která zbyla z ovocných kompotů, dořeďte vodou, abyste měli 750 mililitrů tekutiny. Nalijte ji do hrnce a metličkou do ní vmíchejte 2 sáčky vanilkového pudinku a 2 lžíce cukru. Postavte hrnec na sporák a za stálého míchání směs uvařte.

Nejdříve bude mít spíše mléčnou barvu, vařte ji však do doby, dokud nezprůhlední. Pak nechte želé zchladnout a nalijte jej na řezy. Rozetřete a znovu vložte plech do lednice. Opět minimálně na hodinu. Ideálně však přes noc. A můžete servírovat!