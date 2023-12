Zpříjemněte si dlouhé zimní večery lahodným teplým nápojem a neváhejte si připravit mandarinkový vánoční punč s neodolatelnou vůní!

Vánoční punč je tradiční a oblíbený nápoj, který se často podává během svátků. Zpravidla se připravuje z červeného vína a voňavého koření jako je skořice, badyán a hřebíček. Bývá oslazený medem, dochucený rozinkami a mnohdy i dalším ovocem. Zkuste letos i jinou variantu a vyrobte si vánoční punč z mandarinek. Poznáte jeho neodolatelnou chuť a zároveň vás v chladných svátečních dnech jistě i příjemně zahřeje. A pokud ho nalijete do zajímavé a pěkné lahve, máte i originální dárek pod stromeček.

Na přípravu punče z mandarinek se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Albert ČR:

Mandarinky jsou plné zdraví

Malé oranžové exotické ovoce se na první dojem nezdá! Jedná se totiž o plod plný drahocenných vitamínů a prospěšných látek. Potravinoví znalci jim říkají malé vitamínové bomby. Kromě vysokého obsahu vitamínu C je v nich i provitamin A, který aktivuje obnovu kožních buněk. V bílých vláknech kůry je látka nobiletin, která nejen výborně podporuje spalování tuků, ale také ochraňuje játra, protože zamezuje, aby se v nich hromadilo nadměrné množství tuku. Mandarinky obsahují také vysoký podíl vápníku, jehož lepšímu vstřebávání do našeho organismu úspěšně napomáhají obsažené ovocné kyseliny. Zároveň se jedná i o bohatý zdroj draslíku.

Mandarinky jsou zdravé a punči dávají zajímavou chuť i vůni.

Alkoholický punč z mandarinek

Začněte tím, že si odšťavníte 4 až 5 mandarinek. Můžete to udělat ručně nebo využít elektrický odšťavňovač. Čerstvou šťávu pak nalijte do hrnce. Následně pokrájejte stejné množství ovoce na drobné kousky a přidejte je ke šťávě. Následně dodejte 3 ks celé skořice, 1 čajovou lžičku mletého zázvoru, stejné množství hřebíčku a 4 ks badyánu.

Potom přilijte 200 ml jablečného džusu, 200 ml rumu a oslaďte dle chuti třtinovým cukrem nebo medem. Přiveďte k varu a na mírném stupni plotýnky punč krátce povařte. Mandarinkový punč můžete ihned podávat ještě teplý, nebo jej naplnit do těsně uzavíratelných lahví a po vychladnutí uzavřít.

Podobným způsobem lze využít i pomeranče.

Nealko mandarinkový „punč“

Pokud neholdujete alkoholu, můžete si vyrobit i mandarinkový punč, který ho neobsahuje. Přiveďte do varu ¼ l vody a přidejte do ní 2 ks celé skořice. Po chvilce hrnec odstavte a nechte v něm louhovat 5 minut drcený sušený šípek, používat však můžete i sáček šípkového čaje. Odvar přeceďte a přidejte do čaje mandarinkovou šťávu a 2 lžíce medu. Směs přiveďte do varu a dochuťte špetkou mleté skořice. Podávejte s několika plátky čerstvých mandarinek.

