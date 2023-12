Chcete mít letos dokonalé mandlové rohlíčky? Vsaďte na starý a prověřený recept autorky kuchařských příruček a propagátorky zdravé výživy Marie Janků-Sandtnerové.

Křehké a voňavé mandlové rohlíčky jsou tradiční vánoční pochoutkou, která by neměla chybět na žádné vánoční tabuli. Připravit je můžete dle mnoha receptů, a to nejen těch rodinných, ale i těch, které se objevují na internetu. Pokud však nechcete sáhnout vedle, udělejte je tentokrát podle receptu věhlasné „Sandtnerky“.

close info NoirChocolate / Shutterstock.com zoom_in M. J. Sandtnerová pekla vanilkové rohlíčky vždy z mandlí.

Vanilkové rohlíčky

Křehké cukroví ve tvaru půlměsíce je jedním z nejznámějších druhů vánočních sladkostí. Svým původem pocházejí z Rakouska, ale s oblibou se připravují po celém území bývalé Rakousko-Uherské monarchie. Vanilkové rohlíčky se dle pověsti začaly péct na počest porážky osmanských vojsk u Vídně v roce 1683. Tehdy měla osmanská říše ve vlajce půlměsíc, který zpodobňovalo drobné cukroví. Časem se rozšířilo po širokém okolí. V původním rakouském receptu se používají zásadně mleté mandle, u nás se někdy nahrazují vlašskými ořechy.

Rohlíčky podle Sandtnerové

M. J. Sandtnerová pekla vanilkové rohlíčky vždy z mandlí a v jejím receptu je dokonale vyladěný podíl jednotlivých surovin. Díky tomu se s těstem výborně pracuje, přestože je ve výsledku nesmírně křehké a hlavně chutné. A tato zkušená kuchařka měla samozřejmě své vychytávky, kterých by bylo škoda nevyužít.

Trik s mandlemi

V čem tkví tajemství chutě rohlíčků od Sandtnerky? Její trik mnohonásobně umocní chuť i vůni použitých mandlí. Zhruba 50 g celých mandlí nejprve spařte vařící vodou, po nějaké době je sceďte přes sítko a oloupejte. Následně je nechte rozložené na papírové utěrce oschnout, a nakonec je rozmixujte najemno výkonným mixérem.

Příprava těsta

Do mísy prosejte 150 g hladké mouky a 20 g moučkového cukru. Jako třetí dodejte mandlovou moučku a nikdy neměňte pořadí. Čerstvě umleté mandle jsou totiž mastné a mírně vlhké a zbytečně by vám zanesly sítko. Pak do směsi přidejte semínka z ¼ ks vanilkového lusku a ¼ lžičky jemně nastrouhané citronové kůry. Veškeré ingredience pak řádně promíchejte metličkou.

V tento moment přidejte do těsta 1 syrový vaječný žloutek a 110 g studeného másla pokrájeného na menší kostičky. Pak rychle vypracujte kompaktní těsto. Moc těsto nehněťte, stačí, když se suroviny dobře spojí. Vyvarujete se tak situaci, že máslo bude v těstu moc měkké a rohlíčky budou mít tendenci praskat.

Těsto nechte odležet

Z těsta vytvarujte váleček, který zabalte do potravinářské fólie a nechte jej v lednici odpočívat minimálně hodinu, nejlépe však až do druhého dne.

close info Shutterstock zoom_in Z těsta pak postupně tvořte malé rohlíčky.

Vytvarujte rohlíčky

Z těsta pak postupně tvořte malé rohlíčky, počítejte s tím, že svůj tvar při pečení o něco zvětší. Rozložte je rovnoměrně na plech vyložený pečicím papírem a můžete je dát péct.

Pečení je rychlovka

Vanilkové rohlíčky pečte vždy v předem vyhřáté troubě na 170 °C, a to po dobu maximálně 5 až 10 minut. Jakmile začne spodní strana cukroví hnědnout, rohlíčky vyndejte a nechte je minutku dojít na plechu mimo troubu. Pak je ještě horké obalujte v moučkovém cukru a skladujte v chladu v papírové krabici vyložené alobalem.

