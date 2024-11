Tuhle vůni milujeme všichni - blíží se Vánoce a z trouby se line opojné aroma cukroví, mezi nímž vévodí vanilkové rohlíčky. I to je součást adventu. Ale co kdybychom mohli i toto již tak téměř dokonalé cukroví ještě vylepšit? Vyzkoušet můžete třeba variantu s mandlemi, chybu určitě neuděláte.

Vánoce - to jsou zkrátka tradice, na které nedáte v rodině dopustit. Dobrá, ale proč nevyzkoušet také něco nového, co může váš slavnostní stůl obohatit? Nikdo neříká, že se nemůžete pustit do klasických vanilkových a zároveň i do mandlových rohlíčků…

Zvyky a tradice k Vánocům patří

Předpokládejme, že recept na klasické vanilkové rohlíčky, do kterých neodmyslitelně patří vlašské ořechy, máme doma asi všichni – a nejen ledajaký. Každá rodina má přece ten nejlepší ze všech, ten který chutná všem. A jistě máte pravdu, bez cukroví, které pekli již vaši předci, by to nebylo tako docela ono. Ale i mandlové rohlíčky si jistě získají vaše sympatie, zvláště svojí nádhernou vůní a jemnou chutí. Pojďme se pustit do práce.

Jaké suroviny připravit?

Co budeme potřebovat pro jednu dávku mandlových vanilkových rohlíčků? Připravte si 240 gramů hladké mouky, 160 gramů másla, 50 gramů moučkového cukru, 100 gramů jemně namletých mandlí, 1 žloutek a sáček vanilkového cukru. To je vše, můžeme se vrhnout na přípravu těsta.

close info Olinda / Shutterstock zoom_in Vanilkové mandlové rohlíčky budete muset dobře střežit.

Zadělat těsto není složité

Zadělat na vanilkové rohlíčky zvládnou i ti, kteří netráví v kuchyni dlouhé hodiny každý den. Všechny suroviny jednoduše smícháme dohromady a vypracujeme hladké těsto. Na jeho struktuře bychom si měli dát záležet. Pokud v něm totiž zbudou nerozpracované kousíčky másla, škaredě se nám tato nedbalost vymstí při pečení a výsledné cukroví nebude bez vady.

Nemusíte spěchat s pečením

Hotové těsto je třeba zabalit ideálně do potravinové fólie, případně do mikrotenu, a nechat odležet v lednici. Nezoufejte, jestli se k pečení dostanete až po několika málo dnech, těstu se nic nestane. Pak už bude stačit vypracovat rohlíčky podle vašich zvyklostí. V některých rodinách se těsto vykrajuje, v jiných jej pečou ve formičkách a v dalších jej jen v ruce nebo formičce vytvarují a položí na plech už hotovou podobu plastického rohlíčku. Každá z těchto variant je správná, pokud vyhovuje právě vám.

Do trouby jen na chvilku

Pečení nebude trvat dlouho. Jakmile bude plech plný a trouba rozehřátá na 180 °C, bude rohlíčkům stačit desetiminutový pobyt v horkém vzduchu na to, aby byly dostatečně upečené. Po vytažení z trouby je třeba nechat je mírně zchladnout a mezi tím si můžete připravit z trochy moučkového a jednoho vanilkového cukru připravit směs na jejich obalení. Ta se dostane ke slovu ve chvíli, kdy rohlíčky vychladnou natolik, že je budete moci bez problémů vzít do ruky.

A teď to nejtěžší...

Máme zaděláno, upečeno i obaleno - a nyní přijde na řadu nejtěžší úkol: ubránit rohlíčky před snědením až do chvíle, kdy je budete chtít položit na sváteční stůl. K tomu je třeba popřát hodně štěstí, protože tahle vůně přiláká zájemce ze všech koutů domu.

