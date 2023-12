Opestřete letos vánoční tabuli a připravte cukroví, které bylo hitem za první republiky. Vyzkoušejte tehdy tak oblíbené mandoletky, rychlé vánoční pečivo z mandlí.

Rozšiřte svou nabídku vánočního cukroví a nenechte v zapomnění populární a odvděčené recepty z dob minulých. Že jste ještě nikdy neochutnali mandoletky? Je to velká škoda, jsou totiž chuťově velmi jemné a doslova se rozplývají na jazyku. Nejenže jsou rychlé na přípravu, ale navíc díky jejich receptu můžete šikovně zpracovat přebytečné vaječné bílky.

Mandoletky

Jedná se o tradiční českou vánoční křehkou sladkou pochoutku, která je plná mandlí. Nejvíce voní vanilkou, ale některé recepty používají i skořici či další voňavé koření. Za první republiky se prodávaly i v některých cukrárnách a pekárnách, jak se staly oblíbené.

Recept

K výrobě mandoletek si pořiďte dortové oplatky. Konkrétně se jedná o A4 pláty, které jsou v běžné nabídce všech supermarketů. Budete potřebovat dva kusy.

Vytvořte sladký sníh

Ze dvou vaječných bílků ušlehejte pevný sníh a postupně do něj zašlehejte ve 3 až 4 dávkách 70 g cukru krupice. Další dávku přidejte vždy až tehdy, když se předchozí cukr zcela rozpustí. Měl by vám ve výsledku vzniknout lesklý pevný sníh.

close info shutterstock.com zoom_in Do pevného sněhu z bílků zašlehejte další ingredience dle receptu.

Přidejte další ingredience

Následně do pevné hmoty opatrně vmíchejte 70 g hrubě mletých mandlí a 30 g hrubě mletých vlašských ořechů a čerstvě nastrouhanou citrónovou kůru z jednoho citronu.

Namažte oplatky

Vzniklou sněhovou směs natřete asi v centimetrové vrstvě na oplatky položené na plechu vyloženým pečicím papírem. Následně vložte do předem vyhřáté trouby na 150 stupňů, a to na dobu 15 až 20 minut. Sníh by nikdy neměl zhnědnout, ale jen se zatáhnout. Ještě teplé oplatky pokrájejte na malé čtverečky a můžete servírovat na stůl. Teplé mandoletky jsou totiž nejlepší.

close info shutterstock.com / Mikeleus zoom_in Mandoletky jsou skvělou alternativou místo sněhových pusinek.

Tipy na závěr

Pokud chcete docílit, aby byly mandoletky ještě křehčí, použijte místo hladké mouky polohrubou. Cukroví lze také dozdobit čokoládou nebo cukrovou polevou, ale i dekorativním posypem.

Zdroje: www.coolinarka.cz, www.vareni.cz, www.vanocni-cukrovi.org