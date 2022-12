Margaretky: Zapomenuté cukroví z lineckého těsta nemá konkurenci

Je až s podivem, na kolik druhů cukroví, které kdysi bývaly nesmírně populární, se v průběhu času zapomnělo. A přitom je to velká škoda! Například totiž takové margaretky jsou zcela originální, chutnají božsky a ze všech možných druhů cukroví jsou dost možná na pohled nejzajímavější.

Zdroje: YouTube.com, labuznik.cz, retro.instory.cz

Při pečení cukroví se většina lidí soustředí na ty nejznámější druhy. Vanilkové rohlíčky, perníčky, vosí hnízda anebo pracny už asi nikoho nepřekvapí, existuje ovšem celá řada druhů, které bývaly kdysi populární, ale jejich oblíbenost jim vzal čas. A některé z nich si své čestné místo na slavnostní tabuli bezpochyby zaslouží i dnes. Jako například margaretky.

Socialistické Vánoce

Vánoce v dobách socialismu se pochopitelně značně lišily od těch, jak je známe dnes. A to jak ve výzdobě, tak v dárcích anebo v pečení cukroví. Zatímco totiž dnes se v každé domácnosti připravuje jen několik málo druhů vánočního cukroví, dříve se stoly doslova prohýbaly pod svátečními tácy plnými nejrůznějších vánočních sladkostí.

Margaretky připomínají vzhledem malé větrníky. Zdroj: Shutterstock

Spousta druhů, které bývaly v dobách socialismu populární, se už dnes na stůl ani nedostanou. V průběhu času se na ně zapomnělo a recepty na jejich přípravu se ztratily. Naštěstí je ale možné je velmi snadno vypátrat a připomenout si tak cukroví, které kdysi kralovalo Vánocům.

Margaretky

A jedním takovým cukrovím jsou i skvostné margaretky. Ty se skládají ze dvou těst – lineckého a třeného. Nakonec vytvoří cukroví podobné větrníku a v jeho středu jej ozdobí trocha oblíbeného džemu.

V první řadě si připravte základní linecké těsto. V míse smíchejte 300 gramů hladké mouky, 100 gramů cukru moučka, 200 gramů másla, 2 žloutky a špetku soli. Ze všech ingrediencí vypracujte pevné hladké těsto, zabalte jej do potravinářské fólie a dejte jej alespoň na hodinu odležet do chladničky.

Pak těsto vyndejte z chladničky a na lehce pomoučeném válu jej rozválte na plát vysoký asi 1 centimetr. Z plátu s pomocí vykrajovátka vykrajujte kolečka.

Třené těsto

Kolečka si dejte prozatím stranou a připravte si třené těsto. To vznikne smícháním 200 gramů změklého másla, 2 žloutků, 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, špetky soli a trochy citronové kůry. Třené těsto ihned dejte do cukrářského sáčku a nastříkejte jej na každé kolečko lineckého těsta úhledně kolem dokola. Margaretky přemístěte na pečicím papírem vyložený plech a dejte je péct do trouby vyhřáté na 180 °C na zhruba 15 až 18 minut.

Doprostřed hotových margaretek dejte asi 1/2 lžičky oblíbeného džemu nebo marmelády a nakonec je zaprašte moučkovým cukrem.