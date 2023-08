Marmeláda bez cukru? Jde to překvapivě snadno. Podívejte se

Rybíz, třešně, jahody, angrešt, josta a mnoho dalších plodů ze zahrádky jsme zvyklí uchovávat na horší časy v podobě marmelád. Ruku na srdce, kdo by si nepochutnal na čerstvém kousku pečiva namazaného máslem a právě nějakou lahodnou letní marmeládou? Ovoce ve sklenici je zdravé, ovšem reputaci mu trochu kazí množství cukru, které je při výrobě marmelád použito. Zkuste to tentokrát bez něj. Jak na to?

Marmelády jsou vděčnou pochoutkou ve všech ročních obdobích. Jsou lahodnou součástí snídaní, ale také dalších sladkých pochutin. Bohužel se při jejich výrobě používá velké množství cukru, což jim trochu na označení „zdravé" ubírá. Zkuste se letos bez cukru při výrobě marmelád obejít. Ukážeme vám, že to jde i bez něj! Zkuste třeba malinovou Základem je krásně zralé ovoce. Nemělo by být nedozrálé, ale ani přezrálé. Ovoce by mělo být tak akorát. Pak můžete udělat marmeládu bez cukru prakticky ze všech druhů. Jak na lahodnou malinovou, se podívejte na video: Stejně jako u zavařování klasickou metodou s cukrem, je postup na výrobu marmelád v podstatě univerzální. Měníte jen plody dle aktuální sklizně. Univerzální postup Alfou a omegou marmelády je ovoce. O jeho zralosti jsme již psali, zároveň vybírejte jen nezávadné kousky. Pokud byste dávali nahnilé nebo v nedobré kondici, mohla by se vám celá várka ovocné lahůdky zkazit. Připravte si ovoce, záleží na vás, kolik sklenic chcete zavařit. Marmeládu dělejte z minimálně jednoho kilogramu. Ovoce omyjte, pokud je větší, tak rozkrájejte a přendejte do silnostěnného hrnce. Přiveďte k varu, ale nepodlévejte, jen kontrolujte, aby se vám zespodu nepřichytilo. Pod pokličkou vařte, dokud ovoce zcela nepovolí. Zároveň je žádoucí co nejvíce vyvařit vodu, jakmile tedy změkne, odklopte a redukujte. Tím se marmeláda zahustí a zesládne. Ovoce důkladně svařte a zbavte tekutiny. Zdroj: kostasgr/Shutterstock.com Agar namísto želírovacího cukru Pokud marmeláda není dost sladká, můžete použít na dochucení pár hrozinek, s nimi marmeládu vařte dalších 20 minut. Poté stáhněte z plotny, přidejte trochu agaru a rozmixujte tyčovým mixérem. Mezitím si připravte sklenky. Ideální je stejná velikost a nezapomeňte, že musejí být perfektně čisté, vysterilizované. Skvěle a jednoduše to jde v troubě, v mikrovlnce, někdo zase používá myčku na nádobí. V marmeládě nemusí být ani gram přidaného cukru. Zdroj: hlphoto / Shutterstock.com Poslední krok Sklenice naplňte marmeládou, pevně zavíčkujte. Nyní je potřeba marmeládu ještě sterilizovat. Do trouby předehřáté na 180 stupňů Celsia vložte nižší hrnec, do něho vyskládejte sklenky s marmeládou a zalijte je vodou tak, aby sahala do dvou třetin výšky sklenic. Jakmile začne marmeláda ve sklenkách bublat, nastavte si 20 minut. Po uplynutí doby je hotovo. Sklenky vyndejte velmi opatrně a otočte je dnem vzhůru. Díky sterilizaci je nemusíte skladovat v ledničce, ale jen na chladnějším tmavém místě.