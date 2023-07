Aby se vám marmelády nekazily, vyhněte se chybám začátečníků. Které to jsou?

Milujete marmelády? Přestaňte si je kupovat a raději si připravte domácí. Jsou nejenom chutnější, ale i s větším obsahem čerstvého a zdravého ovoce. Máme pro vás i pro začátečníky pár tipů, abyste zbytečně nedělali základní chyby.

Léto je skoro tady a s ním se blíží i sklizeň různých druhů ovoce. A právě zavařování marmelády je jedním z nejlepších způsobů, jak ovoce efektivně využít a udělat si zásobu na dlouhou zimu. Pokud jste ještě nikdy nezavařovali, nemáte se čeho bát. Nejde o nic složitého! Vyhněte se však nejčastějším chybám. A hlavně domácí kvalitní marmeláda je vždy lepší než ta z obchodu, protože víte, co opravdu obsahuje.

Zavařujete poprvé a nevíte si rady? Podívejte se na video:

Zavařování marmelády zvládne i začátečník

K přípravě domácí marmelády toho nebudete moc potřebovat. Vystačíte si s kvalitním ovocem, cukrem a želírovacím prostředkem. Stejně tak se neobejdete bez zavařovacích sklenic a správného postupu. Byla by škoda nezužitkovat všechny ovocné lahůdky, které jsou a budou po celou pěstitelskou sezónu k dispozici. Které chyby byste však nikdy neměli dělat?

Na začátku zavařování by měla být důkladná sterilace sklenic i víček. Zdroj: Eurybia / Shutterstock.com

Nikdy bez dokonale sterilizovaných skleniček

Jednou z nejčastějších chyb při zavařování marmelády je nedostatečná dezinfekce zavařovacích skleniček včetně víček. V žádném případě by se zde neměly vyskytovat žádné nebezpečné bakterie. Stejně tak se zaměřte i na dokonalou čistotu všech použitých kuchyňských nástrojů, které budete používat. Díky tomu vám vydrží marmeláda dlouhou dobu, nebude se kazit a předejdete i napadením mnohých plísní.

Jak správně sterilizovat skleničky podle známého kuchaře Jamieho Olivera se můžete podívat na následujícím videu:

Žádná stará víčka

Aby vám zavařená marmeláda vydržela co nejdéle, je důležité použít kvalitní víčka. Pokud využíváte víčka z předešlých zavařenin, vždy pečlivě zkontrolujte jejich těsnicí gumičky. Neměly by být zpuchřelé ani nijak jinak poškozené. Taková víčka rovnou zlikvidujte. Do zavařeniny by se dostal vzduch a brzy by se zkazila.

Vždy jen kvalitní ovoce

Pokud chcete docílit opravdu kvalitní domácí marmelády, která přežije doslova věky, dbejte pokaždé i na správný výběr ovoce. Používejte jen kvalitní zdravé plody, jež nejsou nijak poškozeny a stejně tak se vyhýbejte těm nevyzrálým. Odrazilo by se to na krátké trvanlivosti a zároveň i na chuti.

Při zavařování je důležitá hygiena. Proto nikdy neolizujte lžičky a neotírejte víčka špinavou utěrkou. Zdroj: Profimedia

Pozor na nesprávné ochutnávání

Ochutnávat byste během přípravy marmeládu měli. Ovšem dejte si pozor, abyste pomocí slin nenanesli do ovocné směsi nepatřičné bakterie. Proto nikdy již olíznutý nástroj nevkládejte zpět do marmelády. Zbytečně by došlo ke kontaminaci a zavařenina by byla vystavena tvorbě plísně nebo kvasným procesům.

Nikdy vrchovaté skleničky

Stejně tak si vždycky dejte pozor na to, abyste zbytečně zavařovací sklenice nepředimenzovali. Plňte je vždy tak ½ až 1 cm pod okraj. Mohou lehce zvýšit svůj objem a došlo by tak k přetlakování. V případě, že byste sklenky naplnili málo, zůstal by uvnitř kyslík, který by narušoval správnou těsnost víčka.

