Máslo s medvědím česnekem: Takhle ho dochuťte, všichni si budou chtít přidat!

Není máslo, jako máslo. Věřte, že verzi s medvědím česnekem si okamžitě zamilujete!

Medvědí česnek má rád vlhko a stín, proto na něj narazíte nejvíce v lužních a listnatých lesích. Často vytváří zelené chomáčky kolem potoků, na úpatí svahů, či na místech s písčitohlinitou až jílovitou půdou. Pokud budete mít štěstí, můžete na něj narazit i ve velkoměstě jako je Praha. Medvědí česnek se totiž objevuje na „zelených místech“ města jako je Divoká Šárka nebo oblast u Hladové zdi.

Na videu najdete recept na máslo s medvědím česnekem:

Prozradí ho vůně a listy

Podle odborníků je nejlepší sklízet bylinku, dokud nevykvete, což bývá zhruba do poloviny května. Při sběru ale buďte opatrní, abyste si medvědí česnek nespletli s podobně vyhlížejícími listy konvalinky nebo ocúnu. Obě tyhle rostlinky jsou jedovaté a mohly by vám přivodit křeče, nevolnost, zvracení i závratě.

Jak je tedy můžete od sebe rozeznat? Medvědí česnek je velmi aromatický. Stačí jeho lístky promnout mezi prsty a ucítíte jeho typickou vůni. Rozdíl mezi medvědím česnekem a „jedůvkami“ je také ve tvaru listů. Zatímco u medvědího česneku rostou vždy v páru a jsou na první pohled měkké a lesklé, konvalinka má listy matné a tuhé.

Listy medvědího česneku jsou velmi aromatické. Zdroj: Profimedia

Sběr česneku

V dnešní době je hodně sběračů medvědího česneku, proto je potřeba tuhle bylinku sklízet šetrně a s ohledem na přírodu. Jak na to? Přiklekněte k rostlince. Jednou rukou přidržte řapík u země a druhou rukou utrhněte lístek rostlinky. Při sklízení můžete použít ostrý nůž nebo nůžky. Sklizený medvědí česnek ukládejte do proutěného košíku nebo textilního sáčku, aby se zbytečně nezapařil.

Dobré máslo s bylinkami

Se zpracováním medvědího česneku moc neotálejte. Připravte si z něj například bylinkové máslo, které můžete používat na chleba, na zjemnění pokrmů (například omáček) nebo k přichucení brambor. Jak si ho připravíte: listy medvědího česneku důkladně omyjte a osušte papírovou utěrkou.

250 g másla nechte změknout do pokojové teploty a poté ho pomocí šlehače utřete společně s nasekaným medvědím česnekem, solí a mletým pepřem. Přidat můžete i květy pampelišky. Bylinkový tuk vytvarujte do válečku. Zabalte ho do aluminiové fólie a dejte do chladničky. Jakmile ztuhne, nakrájejte ho na plátky a servírujte podle potřeby.

Máslo z medvědího česneku se hodí i k bílému pečivu. Zdroj: Profimedia

