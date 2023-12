Máslo je základní stavební ingredience pro velkou řadu pokrmů. Bohužel je čím dál dražší a ztrácí na kvalitě. Můžete si ale udělat nenáročné domácí máslo. Stačí jediná ingredience a chutná famózně.

Máslo je výrobek, který se zavděčí skoro všem. Věděli jste ale, že existuje již přes 2000 let? Staré kultury nevěděly, že se dá konzumovat. Využívaly jej proto především jako přísadu do mastiček. Nyní je však úzce spojováno s českou kuchyní a Češi na něj nedají dopustit. Můžete si jej vychutnat samotné na chlebu a také se přidává do mnoha omáček, které by bez něj neměly tak dobrou chuť. Máslo se stalo dokonce tak populárním, že má i jeden vlastní den, aby bylo oslavováno. Zatímco v Česku se 17. listopadu slaví boj za svobodu a demokracii, jinde oslavují máslo.

Video návod jak si vyrobit domácí máslo, najdete na Youtube kanále Cookrate - Czech:

Zdroj: Youtube

Stačí jediná ingredience

Jelikož cena másla stále stoupá a o kvalitě se dá jen těžko mluvit, máme pro vás řešení. Máslo si můžete vyrobit v teple vašeho domova a nezabere to skoro žádnou práci. Jako první budete potřebovat smetanu ke šlehání. Vyberte takovou, aby v ní bylo minimálně 30 % tuku. Tu nechte před použitím alespoň půl hodiny odpočívat v pokojové teplotě. Mezitím si můžete připravit další nástroje, kterými jsou mixér, cedník a mísa. Možná je to překvapující, ale to je opravdu všechno. Šlehačka umí zkrátka dělat divy.

close info Profimedia zoom_in Nyní můžete ušetřit a udělat si vlastní domácí máslo za použití pouze jedné ingredience.

Vlastnoručně vyrobené máslo

Smetanu nalijte do vyšší nádoby a šlehejte na střední rychlost. Po přibližně dvou minutách by vám měla vzniknout šlehačka. Pokračujte a nelekejte se, pokud se vám ve šlehačce začnou tvořit hrudky. Ty vznikají, když se odděluje tekuté podmáslí od mléčného tuku. Tekutinu postupně slévejte, aby se nestalo, že vám bude stříkat na všechny strany kuchyně. Když se podmáslí konečně přestane z hmoty uvolňovat, přendejte hmotu do cedníku. Cedník položte na mísu a začněte rukama vymačkávat další tekutinu. Nyní máte máslo. Pro nejlepší výsledek se jej snažte prohníst pod proudem studené vody. Hněťte do doby, než vám z másla bude odcházet pouze čirá voda. A máte hotovo. Nyní nechte máslo usušit v cedníku, vytvarujte jej do tvaru, který preferujete a zabalte do potravinové fólie. Nechte ztuhnout v lednici a mělo by vám vydržet 20 dní. Dobrou chuť.

