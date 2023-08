Máslové kuře: Bleskový oběd pro celou rodinu za pár korun. Chuť naprosto božská

Kuřecí maso je v naší kuchyni klasika, na kterou můžeme vsadit téměř kdykoliv, zvlášť na to pečené. I to nejlepší jídlo se ale časem přejí, a tak je dobré pokusit se o změnu. Třeba takové máslové kuře může být vynikající obměnou, kterou si rodina zamiluje – zvlášť pokud milujete indickou kuchyni.

Pro ty, kteří se s tímto receptem zatím nesetkali, je třeba poznamenat, že v tomto případě nejde o pečenou, ale vařenou variantu kuřecího pokrmu. Samotná jeho příprava bude trvat jen chvilku, ale je vhodné připravit si všechno ideálně den předem, protože marinování masa (jakkoliv je možné jej vynechat) dodá jídlu docela nový rozměr.

Máslové kuře připravíme snadno i podle tohoto videonávodu:

Vyberte si maso a připravte marinádu

Receptů na máslové kuře je více, někteří kuchaři jej připravují hlavně ze stehenních paliček, jiní přísahají na pokrájená jemná prsíčka. Je tedy zřejmé, že záleží na preferencích každého kuchaře a hlavně strávníků. Ať už si tedy vybereme jakoukoliv část kuřete, postup bude vždy stejný.

Nejprve si připravíme marinádu, na kterou budeme potřebovat půl kelímku kvalitního bílého jogurtu do základu a dále asi tři lžíce citronové šťávy, dva až tři stroužky česneku, podle chuti nastrouhaný zázvor a lžíci koření garam masala. (Kdo by toto koření neznal, může se zeptat v jakémkoliv specializovaném obchodě, dnes je již k dostání celkem běžně). Všechny ingredience smícháme a do marinády vložíme maso. Nejlepší je nechat jej nasávat chuť směsi v lednici celou noc, ale pokud spěcháme, postačí i hodinka.

Fantastická omáčka

Nyní se přesuneme ke sporáku a připravíme si omáčku, v níž nakonec maso povaříme. Budeme na ni potřebovat – jak jsme u indické kuchyně zvyklí – větší množství různého koření, ale nemusíme se ničeho bát.

Na rozpáleném oleji v hrnci nebo ve vyšší pánvi dobře osmažíme na drobno nakrájené tři větší cibule a po chvíli přidáme i na plátky pokrájené tři nebo čtyři stroužky česneku. Jeho množství určíme podle síly vůně a chuti.

Ještě než budeme přidávat další suroviny, necháme na rozpáleném omastku rozvonět připravené koření. Půjde hlavně o dvě lžíce garam masala a stejné množství sladké papriky. Indická kuchyně se neobejde ani bez mletého koriandru, kurkumy a skořice, kterých do hrnce přidáme podle vlastního uvážení, ale samozřejmě s rozumem. Půl lžičky koriandru i kurkumy a skutečně jen špetka skořice docela postačí. Nezapomeneme osolit a pro milovníky žhavých kulinárních zážitků můžeme přidat i chilli.

S rýží nebo moučnou plackou? To je jen na vás... Zdroj: Pixabay

Maso vaříme přímo v omáčce

Jakmile připravený základ provoní kuchyň, přijdou na řadu nakrájená konzervovaná rajčata (350 - 400 gramů) a všechno zalijeme 400 ml smetany ke šlehání. Ve chvíli, kdy se začne omáčka vařit, je čas na přidání kuřecího masa, které v ní pomalu a za občasného míchání uvaříme do měkka.

Měli bychom počítat s deseti až patnácti minutami, to podle velikosti kousků a druhu masa. V téhle době se také může vařit rýže, která se k tomuto pokrmu výborně hodí.

Po chvíli bude maso hotové a zbývá poslední krok. Omáčku můžeme zjemnit ještě lžící másla nebo trochou zbylé smetany. Pak už jen ochutnat a vynikající smetanové kuře může putovat na stůl k dychtivým strávníkům, kteří se na něj už jistě těší.

Bonusové rady

Chceme-li chuť výslednéh jídla ještě povýšit, můžeme kuřecí maso nejprve spolu s cibulkou osmažit. Následně jej vyndáme a pokračujeme v přípravě stejně jako v původním receptu.

Stejně tak je možné tento pokrm ozvláštnit přílohou, na kterou si v našich krajích teprve zvykáme, a to je chléb naan. Jde ale vlastně o docela obyčejné moučné placky, které znali už naši předci a my jsme na ně jen zapomněli. I ty můžeme sehnat v obchodech nebo si je doma snadno připravíme.

