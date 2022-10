Proč nakládaly hospodyně v minulém století hovězí do kyselého mléka? Skvělý trik

Hovězí maso je zdlouhavé na přípravu. Jak při ní naše babičky využívaly kyselé mléko a jiné běžně dostupné suroviny? Měly několik geniálních triků.

Pokud patříte k milovníkům hovězího masa, určitě se vám bude hodit pár dobrých a osvědčených rad k jeho přípravě. Právě tento druh masa totiž vyžaduje k přípravě více času, a to kvůli své tuhosti. Ovšem při správné přípravě z něj vykouzlíte doslova křehkou, šťavnatou a na jazyku se rozplývající pochoutku. Pomohou vám k tomu zcela běžné ingredience, které máte nejspíš doma.

Hovězí je v české kuchyni populární

Hovězí maso je nejen chutné, ale také zdravé a hodí se k mnoha pokrmům. Obzvláště oblíbené je k tradičním českým omáčkám. Je všeobecně známo, že úprava hovězího masa trvá mnohem více času. Odvíjí se to nejen od velikosti kusu masa, ale také od jeho stáří.

Hovězí maso je na přípravu časově náročné. Zdroj: Shutterstock

Čím je maso starší, tím více svalových vláken obsahuje. Hovězí maso prostě potřebuje svůj čas, proto jeho vaření většinou trvá i několik hodin. Ovšem hospodyně si s touto situací kdysi uměly bravurně poradit, prozradíme vám jak.

Nepodceňte výběr a přípravu masa

V první řadě se rozhodněte, jaký pokrm budete chtít z hovězího masa uvařit. Podle toho pak nakupujte u prověřeného řezníka, který vám jistě také poradí. V případě, že budete chtít vařit například maso k omáčkám, zvolte nejlépe plec nebo kýtu. Pokud budete chtít dělat pouze vývar, ideální volbou jsou kosti. Vždy maso doma před vařením pečlivě opláchněte a osušte.

Jak na správné vaření hovězího

Zde platí několik pravidel, která byste neměli nikdy podcenit. Maso by mělo být potopené pod vodou celé a vždy jej vložte až do horké vody. Pěkně se zatáhne a uchová si šťavnatost. Nikdy jej nedávejte do studené vody, která by postupně přicházela k varu. V takovém případě by maso pustilo do vody veškerou šťávu a ve výsledku by bylo poměrně suché. A jak urychlovaly změknutí masa naše šikovné babičky? Vyzkoušejte některou z jejich osvědčených ingrediencí.

Kyselé mléko

Hovězí maso si můžete předpřipravit, zkrátíte tak dobu úpravy a zvýšíte jeho křehkost. Zhruba tak dvě hodiny před samotnou přípravou naložte maso do kyselého mléka, které můžete ve výsledku použít i do omáčky.

Zhruba tak dvě hodiny před samotnou přípravou naložte maso do kyselého mléka. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Ocet a další vychytávky

Hovězí maso ze staršího kusu dobytka můžete při dušení pokapat trochou octa, maso tak rychleji změkne.

Stejně tak funguje polévková lžíce rumu.

Před pečením potřete maso tak půl hodiny předem citrónem.

Během vaření přidejte k masu několik kopřivových listů.

Jedlá soda

K urychlenému změknutí hovězího masa vám perfektně poslouží i jedlá soda. Stačí ji přidat špetku do vody, anebo 1 kávovou lžičku sody smíchat se solí a touto směsí maso alespoň hodinu před jeho přípravou potřít.

Zdroje: www.skrblik.cz, www.adbz.cz, www.aazdravi.cz