Vynikající masové rolády a ty nejlepší náplně do nich

Mají jednu obrovskou výhodu. Ať budou naplněné složitou nádivkou nebo jen upečené s velkou hrstí bylinek, pokaždé vyvolají dojem slavnostní chvíle, na níž jsme si opravdu dali záležet.

Roláda z vepřového boku

V Itálii se jí říká porchetta (čtěte porketa) a peče se jen velmi pomalu, tradičně obložená kořenovou zeleninou.

6 porcí, 30 minut plus marinování a pečení Na nádivku: 6 stroužků česneku • 1 lžička tymiánu • 1 lžička rozmarýnu • 1 lžička fenyklu • 1 lžička šalvěje • 2 lžíce nasekané petrželky • 50 ml olivového oleje Na maso: 1,2 kg vepřového boku, bez kosti a s kůží • 1 palice česneku, na stroužky • 2 mrkve, na kolečka • 2 petržele, na kolečka • 5 cibulí • 500 ml bílého vína • 50 g vepřového sádla • 200 ml vepřového vývaru • sůl a pepř

1. Česnek a bylinky pečlivě promícháme s olivovým olejem. Maso z obou stran osolíme, opepříme a položíme na pracovní plochu kůží dolů. Na masitou stranu rozprostřeme bylinkový olej a do masa pořádně vmasírujeme. Zabalíme a odložíme alespoň na 12 hodin do chladu. Poté vyjmeme a necháme nejprve dojít na pokojovou teplotu a pevně stočíme a svážeme do rolády.

2. Mrkev, petržel a neoloupané stroužky dáme do pekáče spolu s roládou a přidáme poloviny cibule řeznou stranou dolů. Osolíme, posypeme rozmarýnem, podlijeme vínem i sádlem. Přikryjeme alobalem a dáme péct na 180 °C asi na 75 minut. Pak alobal sejmeme a pečeme za častého polévání výpekem ještě dalších asi 50 minut. Upečený bůček vyjmeme a necháme ještě alespoň 20 minut v teple odpočívat, aby se šťávy pěkně vsákly do masa.

3. Mezitím scedíme zeleninu, přilijeme do pekáče vývar a necháme šťávu odpařit asi na třetinu. Do šťávy ještě přidáme prolisovaný upečený česnek. Roládu krájíme na tenké plátky a podáváme se šťávou i zeleninou a čerstvým chlebem, zatepla nebo zastudena.

Tip: Pokud chceme ještě křupavější oběd, můžeme kůži bůčku nařezat ostrým nožem pravidelnými řezy ve vzdálenosti asi 1 cm od sebe tak, že vytvoří čtvercový vzor.

Kuřecí roládky s nádivkou

Kuřecí roládky s nádivkou

Šťavnaté a voňavé závitky se hodí stejně dobře k nedělnímu obědu i jako rychlá večeře ve všední den. Stačí ji připravit předem, ohřát a jen nakrájet salát.

4 porce, 40 minut 4 kuřecí prsa (nebo krůtí) • 50 g sušených rajčat • 1 lžíce petrželky, sekané • 1 lžíce pažitky, sekané • 2 lžíce oleje • sůl a pepř • Na dip: 100 g bílého jogurtu • 100 g zakysané smetany • 1 lžíce rajského protlaku • nasekané bylinky • sůl a pepř

1. Kuřecí prsa nařízneme, rozložíme a pak rozklepeme. Osolíme, opepříme a dáme stranou. Rajčata nakrájíme na menší kousky a rozložíme je na maso. Rovnoměrně posypeme bylinkami a zavineme, pokud je to potřeba, můžeme ještě každý závitek zajistit párátkem.

2. V pánvi rozehřejeme olej a závitky na něm orestujeme ze všech stran dozlatova. Přendáme do pekáčku nebo necháme v pánvi, pokud je vhodná do trouby, lehce podlijeme vodou nebo vývarem, zakryjeme a dáme péct na 15 minut do trouby předehřáté na 160 °C.

3. Mezitím v misce smícháme všechny suroviny na dip, podle chuti ho ještě osolíme a opepříme. Upečené závitky vyjmeme, necháme krátce vychladnout a podáváme s dipem.

Pražská roláda

Pražská roláda

Plnění míchanými vajíčky se může zdát na první pohled trochu zvláštní. Jednoduchá, ale přesto šťavnatá nádivka ale rozhodně stojí za vyzkoušení.

4 porce, 1 hodina 100 g šunky, na kostičky • 3 lžíce oleje • 100 g hrášku, spařeného • 4 vejce, prošlehaná • 400 g hovězího zadního • 400 ml vývaru • 2 lžíce hrubé mouky • 2 lžíce hladké mouky • sůl a pepř

1. Šunku krátce orestujeme na rozpáleném oleji. Pak přidáme hrášek a vejce, osolíme, opepříme a vajíčka umícháme jen do polotuha. Pak do vajíček opatrně vmícháme hrubou mouku. Maso, nejlépe přes fólii, rozklepeme. Na maso rozetřeme vaječnou směs, stočíme, svážeme provázkem a přendáme do pekáčku.

2. Podlijeme vývarem a dáme péct na 170 °C asi 40 minut, během této doby maso pravidelně poléváme vývarem. Upečenou roládu vyjmeme, do výpeku zašleháme hladkou mouku a necháme ještě chvilku povařit a zahustit. Osolíme, opepříme a podáváme s bramborami.

Krůtí roláda se švestkami

Krůtí roláda se švestkami

Množství a výběr koření sice může na první pohled překvapit, ale s batátem a sušenými švestkami si rozumí stejně dobře, jako s krůtím masem.

8 porcí, 80 minut krůtí prsa o váze cca 2 kg • 3 lžíce oleje • 50 g sušených švestek • 100 g batátů, na kostičky • 1 cibule, na kostičky • 2 lžíce másla • 2 lžíce cukru • 2 lžičky soli • ½ lžičky pepře • ½ lžičky mletého badyánu • po ¼ lžičce mletého hřebíčku, muškátového oříšku a mleté vanilky • 100 grahamových krekrů, drcených • 3 bobkové listy • 3 snítky rozmarýnu, není nutné • celý pepř • celý badyán

1. Krůtí prsa rozložíme na pracovní plochu, podle potřeby a síly masa nařízneme a pak rozklepeme na asi 1,5 cm.

2. V misce krátce spaříme švestky horkou vodou, jen aby jí trochu nasákly, pak je pokrájíme. V pánvi rozehřejeme 1 lžíci oleje a na ní orestujeme švestky, kostičky batátu i cibuli asi 2 minuty doměkka. Tekutinu slijeme. Směs přendáme do mísy, přidáme máslo, cukr, sůl a pepř i veškeré koření a krekry, dobře promícháme a necháme vychladnout.

3. Nádivku rozložíme na připravená krůtí prsa a stočíme do rolády. Převážeme kuchyňským provázkem.

4. V pánvi rozehřejeme zbývající olej a roládu opečeme ze všech stran. Pekáč vymažeme tukem a vložíme roládu. Podlijeme tekutinou z restování nebo trochou vody, do pekáče přidáme bobkový list, rozmarýn, pepř a badyán a pevně uzavřeme alobalem. Pečeme na 180 °C asi 45 minut až 1 hodinu, pak necháme 10 minut stát a podáváme.

Vepřová roláda s jablky a rozmarýnem

Vepřová roláda s jablky a rozmarýnem

Z trouby zavoní už z dálky a sladká jablka se i na talíři krásně prolnou s chutí pečeného masa.

4 porce, 40 minut 1 lžička olivového oleje • 2 cibule, nasekané • 1 velké jablko, na kostičky • 1 stroužek česneku, drcený • 1 lžička jablečného octa • 1 lžička čerstvého rozmarýnu, nasekaného • 500 g vepřové panenky • sůl a pepř • 150 ml kuřecího vývaru • 3 lžíce cideru • 1 lžička dijonské hořčice

1. V pánvi nejprve orestujeme cibuli, jablka a česnek asi 5 minut, až změknou. Pak přidáme ocet a rozmarýn a necháme podusit ještě 1 minutu. Panenku nejprve rozřízneme podélně, ale nedokrojíme až do konce. Rozložíme a ještě jednou ji stejným způsobem rozřízneme z kratší strany. Znovu rozložíme, překryjeme potravinářskou fólií a naklepeme. Maso osolíme, opepříme a navrstvíme na něj jablečnou směs. Srolujeme a svážeme kuchyňským provázkem.

2. Do pánve po jablkách přidáme ještě trochu oleje a opečeme na ní panenku asi 4 minuty z každé strany. Přesuneme do pekáče (nebo necháme v pánvi, pokud je vhodná i do trouby, a dáme péct na 200 °C asi na 15 minut. Upečenou roládu vyjmeme a necháme ještě zhruba 5 minut stát.

3. Mezitím vrátíme pánev nebo pekáček zpátky na sporák, přidáme vývar, cider a hořčici a za stálého míchání v něm asi 2 minuty redukujeme šťávu. Panenku nakrájíme na plátky a podáváme se šťávou.

3x NÁDIVKA

Univerzální náplně do rolád přijdou vhod i ve chvíli, kdy nevíme, co zrovna připravit ke slavnostnějšímu obědu. Jistota jsou bylinky, osmažená cibulka, kořenová zelenina, nakrájené uzené maso nebo slanina, vejce, mléko, pivo či jiná tekutina a kostičky pečiva jako pojivo. Ozvláštnit je můžeme třeba ořechy. Navíc jimi můžeme naplnit i celé kuře.

Pivní

Na kostičky nakrájíme 200 g chleba (nejlépe 1 den starého) a opečeme je na pánvi na 1 lžíci olivového oleje. Vymáčkneme náplň ze 3 čerstvých klobásek a opečeme ji také na pánvi – větší kousky rozmělníme. Přidáme k opečenému chlebu a pak v pánvi rozpustíme 50 g másla a na něm opečeme 1 cibuli nakrájenou najemno, přidáme 2 řapíky celeru, nasekané. Opečeme do zlatohněda a pak vmícháme 3 lžíce nasekaných bylinek, např. oregana, také nasekaného. Opékáme asi 5 minut, pak zalijeme 100 ml silného piva a necháme odpařit na polovinu. Přidáme k opečenému chlebu a vmícháme spolu s 1 vejcem. Osolíme, opepříme, vše dobře spojíme a plníme do masa.

Jistotou do nádivky jsou bylinky

Bylinková

Troubu předehřejeme na 200 °C a asi 10 minut v ní na plechu opečeme na kostičky nakrájený 1 toustový chléb, nejlépe bez kůrek. Mezitím na pánvi na oleji orestujeme 2 na kostičky nakrájené cibule, asi 6 až 8 minut dozlatova. Osolíme, opepříme, přidáme 2 velké mrkve nakrájené na kostičky a 3 řapíky celeru nakrájené také na kostičky a restujeme ještě asi 8 minut. Přilijeme 200 ml vývaru (druh volíme podle masa) a necháme zredukovat zhruba na polovinu. Do nádivky vmícháme 2 lžičky sekaného tymiánu, 2 lžičky sekaného rozmarýnu, 2 lžičky sekané šalvěje a 4 lžíce sekané petrželky. Přidáme k chlebu, vmícháme 2 vejce a nadíváme podle potřeby.

Ořechová

Najemno nasekáme 6 stroužků česneku a 2 šalotky nebo bílé cibule a opečeme je na 3 lžících olivového oleje, až změknou. Trvá to asi 6 minut. Přidáme 1 lžičku nejlépe čerstvých lístků tymiánu a 80 g nasekaných lesních hub (čerstvých nebo mražených, ne sušených, byly by v nádivce příliš žvýkavé). Tymián a houby společně opečeme dozlatova a přendáme stranou do mísy. Ve stejné pánvi pak necháme zavadnout 100 g nahrubo nasekaného čerstvého špenátu

na 2 lžících vody, jen asi 1 minutu. Špenát přidáme k houbové směsi a přisypeme ještě 50 g nahrubo nasekaných vlašských ořechů. Vše dobře promícháme a nádivkou plníme maso dle výběru.

JAKÉ MASO POUŽÍT A JAK HO PŘIPRAVIT

Nejlépe větší a silnější kus masa, který můžeme snadno prokrojit a pak případně ještě naklepat na tenčí plát. Mělo by jít především o libovější kusy, jejichž vlákna se snadno poddají a nakonec také rychleji upečou, aniž by ztuhla. Výjimku z pravidla tvoří vepřový bok, ani ten by ale neměl být příliš prorostlý.

Pokud bychom se báli vysušení, můžeme roládu ještě obalit například slaninou nebo ji nechat během části pečení zakrytou, aby se vlhkost držela uvnitř pečicí nádoby.

Výborně se na roládu hodí zadní hovězí, vepřová, jehněčí i telecí kýta, vepřová plec, krůtí prsa i kuřecí prsa, pokud chceme dělat menší závitky. Velkou roládu ovšem připravíme z celého vykostěného kuřete. A skvělé jsou i zvěřinové rolády z kýty, na které se maso předem moří.

Roládu zamotáváme podle nádivky buď jako závin, nebo jen do jednoduchého válečku. Svážeme ji nejlépe pevně kuchyňským provázkem.

