Mátová zmrzlina bez zmrzlinovače: Lahodná, voňavá, zdravá a hotová bleskem

Co vás v létě spolehlivě osvěží a zároveň zažene chuť na něco sladkého? Zmrzlina. Jak si ji však dopřát z domácích surovin, když právě nemáte po ruce čerstvé ovoce? Zkuste mátu.

Při výrobě zmrzliny se fantazii meze nekladou, obzvláště pokud nemáte doma košík čerstvě natrhaných jahod, malin, třešní nebo jiného sezónního ovoce. Pokud selhaly i vaše zásoby kokosu, oříšků a jiných “suchých” surovin, poohlédněte se po bylinkách. Máta je tou pravou volbou.

Nejenže se její léčivé účinky využívají k zažehnání nejrůznějších neduhů, ale v horkém letním počasí její mentolová chuť báječně osvěží. Proto se přidává do limonád, studených nápojů s ledem a citronem, ale je základem i některých alkoholických koktejlů. Zdobí se s ní zmrzlinové poháry, sorbety, přidává se do zálivek i salátů. Její využití je však mnohem širší. Většinou se v zahradě rozroste natolik, že už nevíte, co s ní. Je to i váš případ? Zkuste si z ní připravit domácí zmrzlinu, nemusíte mít ani zmrzlinovač. Jde to snadno.

Mátová zmrzlina

Směs můžete dát i do formiček na nanuky. Zdroj: Profimedia

Suroviny:

80 g krupicového cukru

300 ml mléka

300 ml smetany

hrst čerstvých mátových lístků

Postup:

Cukr smíchejte s mlékem, přidejte lístky máty a zahřejte tak, aby se cukr rozpustil. Dejte však pozor, směs nesmí projít varem. Ochutnejte, a pokud se vám směs zdá málo sladká, dle chuti přislaďte. Nechte vychladnout v lednici a pak směs sceďte.

Do vychlazené směsi přidejte smetanu a vše dobře rozmixujte. Hotovou směs dejte do uzavíratelné nádoby, třeba plastové krabičky, a vložte do mrazáku. Než zmrzlina zcela zatuhne, ještě ji několikrát vyjměte z mrazáku a promíchejte.

