Fantastický mátový med s citronem: Zdravotní zázrak nejen proti rýmě

Začíná podzim a ten je přímo dělaný pro přípravu různých voňavých receptů, které se budou hodit s příchodem chladnější části roku. Máta je dobře známá bylinka, která se jako plevel šíří celou zahradou, pokud ji nedokážete zkrotit. Víte, co s ní? Připravte si mátový med!

Zdroje: www.nejrecept.cz, www.onsuttonplace.com, cs.wikipedia.org

Skliďte mátu a uvařte med!

Mátový med je elegantní způsob, jak zpracovat košíky plné máty. Mátový med si jistě oblíbíte nejen vy, ale i rodina. Je to pěkný dárek, a hlavně brilantně jednoduchý způsob, jak mátu použít do posledního lístečku.

Jistě že některé látky se vařením z máty vyprchají, ale i med je stále vhodným pomocníkem při problémech s trávením a křečemi, pomáhá také při nadýmání, a podporuje lepší fungování žlučníku, slinivky i jater. Máta však také pomáhá s usínáním. Uklidňuje při stresu i bolestech hlavy.

Podle druhy je výrazná nebo potlačená její typická štiplavost a mentolová vůně. Pokud pěstujete různé máty, můžete je smíchat nebo naopak vyzkoušet každou zvlášť a vychutnat si ji. Mátu můžete také kombinovat s lahodnou meduňkou, která směsi dodá na vyváženosti a mírně stáhne mentolovou příchuť.

Mátový med může být nažloutlý, ale také jasně zelený, podle toho jak mátu zpracujete. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Mátový med s citronem je lahůdka

Příprava mátového medu je neobyčejně jednoduchá a vlastně velmi podobná jiný podobným receptům, z nichž nejproslulejší je asi med pampeliškový.

Na přípravu budete potřebovat 400 g čerstvé máty, 2 kila cukru, 2 bio citrony a 2 litry vody.

Skliďte mátu, operte ji a klidně celou i se stonky ji vložte do hrnce s vodou. Přidejte ještě citron nakrájený na kolečka, pokud není bio, zbavte jej kůry. Vodu s mátou a citrony povařte zhruba čtvrt hodiny.

Vodu s mátou a citrony povařte zhruba čtvrt hodiny. Zdroj: Shutterstock

Sceďte pevné části máty i citronu, ale zbylou tekutinu dál zahřívejte. Přidejte všechen cukr, zahřívejte na mírném plamenu a míchejte, dokud se nezačne med táhnout. Podle délky vaření, respektive odpařování bude med hustší. Nenechte jej ale připalovat se a karamelizovat. V okamžiku, kdy jste s hustotou spokojeni, naplňte medem připravené čisté sklenice a dobře je uzavřete.

Med můžete uvařit z obraných lístků, ale taky celých čistých rostlin. Zdroj: Profimedia

Včelí med ochucený mátou či bylinkami

Pokud byste toužili po medu včelím s mátou, i to je možné. Do pravého medu je možné vylouhovat i bylinky, a to čerstvé i sušené. Na půl litru medu se obvykle používají dvě vrchovaté polévkové lžíce čerstvých bylin. Med je potřeba zahřát, ale jen na maximálních 50 °C. Pokud si chcete práci usnadnit, vložte bylinky do medu v sítku nebo plátěném sáčku. Nechejte louhovat alespoň 24 hodin, ale klidně víc. Sáček vyjměte a med uskladněte, tak jak jste zvyklí. Takový med bude mátou či jinými bylinkami jen ochucený, ale i to je velmi příjemné.