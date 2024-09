Matjesy! Už při tom slovu se vám vybaví příjemná kyselkavá chuť a začínají se vám sbíhat sliny? Cukety àla matjesy vás nezklamou. Zkuste je!

Není matjes ryba? Je! Ale cukety mají tu zázračnou schopnost dobře přijmout další chutě, a tak když přidáte ten správný nálev nebo omáčku, bude i cuketa připomínat různé jiné potraviny. Podobné je to i s matjesy. U cuketových matjesů navíc nehrozí kostičky a ani to, že by se nálev nepovedl a jídlo začalo zapáchat rybinou.

Jak si připravit matjesy z cuket se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem.

Zdroj: Youtube

Jak se dělají cuketové matjesy?

Pokud vám to s těmi rybami pořád nejde do hlavy, tvařte se třeba, že jde o zajímavý způsob, jak si cukety naložit a jíst zase trochu jinak. Vždyť je to vlastně takový salát nebo prostě nakládaná zelenina.

Na přípravu budete potřebovat 2 středně velké cibule, které nakrájíte na plátky a prsty pak rozdrolíte na jednotlivé kousíčky. Dále si očistěte asi půl kila mladých cuket. Recept se skutečně nehodí pro velké plody plné semen.

Mladé až máslové cuketky budou tak akorát. Nemusíte je čistit od slupek ani semínek, stačí je nastrouhat na tenké plátky obyčejnou škrabkou nebo nakrájet podle vašich představ. Cukety a cibuli trochu posolte a nechte změknout.

Na přípravu nálevu je třeba lžičku soli, 2 lžičky cukru, 2 bobkové listy, 8 kuliček nového koření a 12 kuliček pepře. Nesmí chybět samozřejmě olej, konkrétně 80 ml běžného stolního oleje jako je slunečnicový, řepkový nebo kukuřičný. Nezbytný je také ocet a to konkrétně cca 50 ml. Směs ochutnejte, ale počítejte s tím, že se chutě trochu rozleží. Pak veškeré ingredience čili i cukety s cibulí společně promíchejte a plňte do čistých uzavíratelných sklenic.

Cukety není třeba nakládat na dlouhou dobu, za pět až sedm dní budou tyto zeleninové matjesy tak akorát a můžete si na nich pochutnat. Pokud je chcete skladovat déle, bude lepší je ještě zavařit a to cca 20 minut na 70 °C.

Vaření s cuketami je velmi kreativní

Máte hodně cuket a nevíte co s nimi? Pro svoji jemnou a nevtíravou chuť se hodí cukety i do pečiva. Dá se z nich připravit nejen chléb, ale také třeba různé koláče. Cuketa dodá moučníkům i bochníku na vláčnosti, a když se před přípravou zbavíte i slupek, nebude vás na přítomnost cuket upozorňovat ani zelená barva.

Cukety nemají daleko k okurkám a nemusíte je tepelně zpracovávat. Máte-li dobrou škrabku, můžete si z nich udělat nejen silné plátky, ale také jemné nudličky. Obé lze výborně použít místo těstovin. Přelijte cuketové nudle horkou omáčkou na špagety a smlsněte si na nejen velmi šťavnatém, ale také ohromně zdravém obědu.

Zdroje: toprecepty.cz, varimesmarcelou.cz