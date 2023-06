Mátový med podle našich babiček: Ten jejich nešizený má neobyčejné účinky

Bují vám na zahradě kromě dalších bylinek i voňavá a zdravá máta? Vyrobte si bylinkový med a zkuste právě ten mátový! Má nejen příjemné aroma a úžasnou chuť, navíc je plný cenných látek se skvělými účinky pro naše pevné zdraví.

Milujete přírodní rostlinné medy? Nemusíte si dělat jen ten notoricky známý z květů pampelišek. Využít můžete i mnohé bylinky, které vám rostou na zahradě a nestíháte je spotřebovat. Tentokrát se zaměřte na blahodárnou aromatickou mátu a vyrobte si do zásoby mátový med.

Vznikne vám chuťově výrazná směs, která se hodí do čaje nebo do letní limonády. Pochutnáte si na ní i na krajíci chleba, se sladkým pečivem a také na palačinkách, lívancích a ve všech možných marinádách a dressincích. Máta totiž dodá medu ten pravý šmrnc. A především se jedná o zdraví prospěšnou pochutinu.

Jak si mátový med připravit? Podívejte se v tomto videu:

Vsaďte na bylinky

Bylinky ve formě medu jsou skvělou kombinací. Stačí jen listy nebo květy léčivek vhodně připravit a zpracovat a máte doma nejen pochoutku, ale i léčivý prostředek na mnoho neduhů. Kromě významných látek bude mít i nádhernou vůni. A přesně tím vším se vyznačuje i med mátový. Stačí ho zalít horkou či studenou vodou a máte z něho během chvilky i zdraví prospěšný nápoj.

Zkuste si udělat med z máty podle ověřeného receptu našich předků. Zdroj: Profimedia

Mátový med byl klasikou našich babiček

Zkuste si udělat med z máty podle ověřeného receptu našich předků. Jeho přípravu zvládne každý, a tak se toho nemusí obávat ani žádný laik ve vaření. Uvidíte, že vám vznikne pod rukama lahůdka, kterou můžete věnovat i jako vlastnoručně vyrobený dárek.

Jak tedy na to?

Čerstvě nasbíranou mátu, budete potřebovat asi 400 g, opláchněte pod studenou vodou a nechte ji řádně okapat. Následně ji vložte do hrnce s 2 l vody, přidejte na kolečka nakrájené 2 bio citrony i s kůrou, přiveďte k varu a nechte vařit na mírném stupni 10 minut.

Po uplynutí této doby výluh sceďte a odstraňte mátu i citrony. Čistý odvar dejte ještě chvíli prohřívat a postupně za stálého míchání přidávejte 2 kg cukru, využít můžete přírodní třtinový nebo kokosový. Míchejte do té doby, dokud se tekutina nezačne táhnout, nikdy by však neměla karamelizovat nebo se připálit.

Ve chvíli, kdy jste dosáhli požadované konzistence, med stáhněte a ještě teplý jej nalijte do předem sterilizovaných uzavíratelných sklenic.

Mátu lze naložit přímo do včelího medu

Můžete si ale připravit ještě zdravější variantu. Stačí mátu spojit s kvalitním včelím medem. Stačí do něj naložit očištěné čerstvé nebo sušené lístky máty. Právě teď byste měli volit ty čerstvé. Dvě vrchovaté polévkové lžíce máty posekejte a mezitím si ve vodní lázni rozehřejte ½ l medu, ale jen na maximálních 50 °C. Takže opatrně a velmi pomalu.

Jestliže si chcete usnadnit práci s následným cezením, můžete dát mátu do plátěného sáčku či ponorného sítka. Do teplého medu vložte bylinku a nechte alespoň 24 hodin louhovat - čím déle, tím lépe. Pak mátu odstraňte a med jako v předchozím případě naplňte do skleniček.

Mátu odstraňte a med naplňte do skleniček. Zdroj: YouTube

Užitečný tip

Protože má med svou přirozenou hustotou, má sklony vytěsňovat mátu směrem vzhůru. Proto jej před každým použitím řádně promíchejte.

A co vše máta v medu umí?

Pokud budete mátový med konzumovat pravidelně, podle vědců vám zkvalitní trávení. Máta pomáhá regulovat v těle tvorbu žluči, je tak tedy nápomocná při potížích se žlučníkem, zbaví vás nafouklého břicha, nadýmání a také žaludečních a střevních problémů. Zároveň působí antisepticky a antibakteriálně. Máta také patří mezi bylinky, které vám navodí vnitřní klid, pohodu a zároveň větší soustředěnost. A navíc obsažené látky v mátě podporují dlouhodobou i krátkodobou paměť.

