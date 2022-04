Velikonoční mazanec bez kynutí: Je jednodušší a ještě lepší než kynutý

Mazanec je v období Velikonoc tradiční pečivo, které se obvykle peče na Bílou sobotu. V případě, že máte málo času, zkuste letos rychlejší variantu bez kvasnic a kynutí. Rodinu ohromíte nejen tím, že se jí budete moci věnovat, ale čeká je fantastická a luxusně nadýchaná pochoutka, která předčí i klasiku.

Mazanec patří k Velikonocům stejně jako vánočka k Vánocům. Nejčastěji ho známe v podobě sladkého kynutého bochánku posypaného mandlemi. Ovšem variant, jak ho připravit, je celá řada. Zkuste i jiné těsto, které je hotové během chvilky a nezabere vám tolik času.

Je totiž bez kvasnic a odpadne vám čekání na řádné vykynutí. Místo toho si stihnete užívat volného času a klidu s rodinkou. Stačí smíchat dle postupu veškeré ingredience dohromady a vypracovat snadné těsto. Necháte jej chvíli odpočinout, dáte na plech a můžete péct.

Zkuste i jiné těsto, které je hotové během chvilky a nezabere vám tolik času. Zdroj: shutterstock.com

Potřebné ingredience

500 g hladké mouky

100 g másla

1 vejce

100 g cukru

50 g mandlí

50 g rozinek

citronová nebo pomerančová kůra

špetka soli

1 kypřicí prášek do pečiva

250 ml mléka

bílek na pomazání

Pojďte se dát do příprav rychlého těsta

Nejprve pečlivě utřete v misce změklé máslo s cukrem a následně vmíchejte citronovou nebo pomerančovou kůru a celé vejce. Kůra z citrusových plodů by měla být v kvalitě „bio“, abyste se vyhnuli chemickým postřikům. V obchodech se v dnešní době dají také pořídit citrusy, které mají označení, že jsou určeny ke kulinárním účelům. Do odvážené a přesáté mouky přidejte balíček kypřicího prášku i sůl a všechny sypké materiály dobře promíchejte. Pak je postupně společně s mlékem zapracujte do utřené směsi.

Rozinky a mandle dodají šmrnc

Na závěr přidejte do těsta nasekané loupané mandle a rozinky, které by v mazanci neměly opravdu scházet. Dodají nejen skvělou chuť, ale na mazanec bude radost i pohledět. Rozinky předem spařte horkou vodou, nebo je nechte máčet v rumu. Budou krásně vláčné a voňavé.

Těsto stačí už jen doladit a udělat mu tvar

Po přidání rozinek a mandlí ještě jednou těsto dobře propracujte. V případě, že by se vám zdálo příliš nepoddajné, přidejte podle potřeby mouku nebo mléko. Ve výsledku byste měli mít lehce tužší těsto, z kterého vytvarujte bochánek.

Křížek je nejen symbol

Ve chvíli, kdy máte těsto náležitě vytvarované, přišel čas na velké finále s křížkem. Uprostřed bochánku vyřízněte ostrým nožem nebo nůžkami známý symbol. Díky tomu váš mazanec totiž nepopraská, ani se nerozteče, protože během pečení bude moci z těsta odcházet horký vzduch. Nakonec potřete mazanec bílkem.

V případě, že by se vám zdálotěsto příliš nepoddajné, přidejte podle potřeby mléko. Ve výsledku byste měli mít lehce tužší těsto, z kterého vytvarujte bochánek. Zdroj: shutterstock.com

Šup s ním do trouby

Takto připravený bochánek vložte na 10 minut do předem vyhřáté trouby na 180 °C, pak dopékejte při 160 °C. Ke konci pečení udělejte kontrolu se zapíchnutou špejlí, která by měla být po vytažení suchá. Můžete využít i formu na pečení, váš rychlobochánek si tak udrží zaručeně pevný tvar.

