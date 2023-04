Tvarohový mazanec na poslední chvíli: Bez kynutí a nadýchaný jak obláček!

Velikonoce si snad nikdo neumí představit bez mazance. Ovšem podobně jako v případě vánočky, i mazanec si mnozí kupují již hotový v obchodě namísto domácí výroby. Té se totiž všichni obávají hlavně kvůli kynutému těstu, které je na přípravu přece jen o něco složitější. Naštěstí ale existuje postup, jak udělat dokonalý mazanec zcela bez kynutí.

Kromě tradičního beránka se v období Velikonoc rozpaluje trouba i kvůli pečení mazance. I ten je už celá staletí neodmyslitelnou součástí Velikonoc a je pochoutkou, které se mnozí už nemohou dočkat. Je natolik populární, že je možné jej zakoupit takřka v každém supermarketu.

Bohužel se ale kupovaný mazanec tomu domácímu nikdy nevyrovná. Rozhodně se proto vyplatí investovat čas i energii do přípravy poctivého a doma vyrobeného mazance. A není třeba se jakkoliv obávat. Mazanec bez kynutí je totiž hotový prakticky hned a s minimem práce.

Tradiční velikonoční mazanec

Mazanec se dlouhé roky připravoval během Bílé soboty a konzumoval se na Hod Boží velikonoční v neděli. Neděle byla vůbec první nedělí po období půstu, kdy se lidé mohli konečně opět pořádně najíst. A sladký a nadýchaný mazanec byl právě tím, co jejich hlad naprosto uspokojilo.

Mazanec patří k Velikonocům stejně jako vánočka k Vánocům. Nejčastěji ho známe v podobě sladkého kynutého bochánku posypaného mandlemi. Zdroj: shutterstock.com

Mazanec, dříve také nazývaný velikonoční svěceník, byl považován za symbol konce odříkání a nového začátku. A proto hrál během Velikonoc velkou roli. První zmínky o něm se objevují už ve spisech z 15. století. Pekl se v každé rodině, byť je pravdou, že se recepty výrazně lišily. Zatímco chudší lidé do něj nepřidávali cukr, který byl příliš drahý, a nahrazovali jej sladkou smetanou, ti movitější si jej bez cukru, tvarohu a například mandlí nedokázali představit. A co víc, lidé, kteří neměli hluboko do kapsy, dokonce připravovali tolik mazanců, aby měl každý člen rodiny svůj vlastní.

Mazanec by na velikonočním stole neměl chybět Zdroj: arazu / Shutterstock.com

Tvarohový mazanec bez kynutí

Podrobný postup najdete ve videu:

Tradičně se mazanec připravuje z kynutého těsta. Právě z kynutého těsta mají mnozí obavy, protože se nemusí vždy zaručeně povést a veškerá práce může přijít vniveč. Pokud si tedy netroufáte na kynuté těsto, můžete ho připravit podstatně jednodušeji. A to zcela bez kvasnic.

Do mísy dejte 160 gramů změklého másla a 100 gramů cukru. Přidejte pár kapek vanilkového aroma a máslo s cukrem vyšlehejte do pěny. Následně do těsta vyklepněte 2 celá vejce, přidejte 250 gramů polotučného tvarohu ve vaničce a znovu všechno krátce promíchejte mixérem. Pak těsto ovoňte 2 lžícemi rumu, přidejte 200 gramů hladké mouky, 200 gramů špaldové celozrnné mouky a 1 kypřicí prášek do pečiva.

Nyní odložte mixér stranou a těsto poctivě propracujte rukama. Můžete do něj vmíchat také 50 gramů rozinek či mandlí.

Jak upéct mazanec

Plech na pečení vystelte pečicím papírem a přendejte na něj těsto. Z těsta vytvořte úhledný mazanec, nahoře jej nařízněte do kříže, potřete rozšlehaným vajíčkem a posypte plátky mandlí. Takto připravený mazanec dejte péct do trouby vyhřáté na 175 stupňů Celsia a pečte zhruba 50 minut.