Už se těšíte až posnídáte jemný a vláčný velikonoční mazanec? Zkuste třeba tvarohový. Jistě si ho oblíbí celá rodina. Je to recept snadný, rychlý a bez kynutí!

Nečekejte až těsto vykyne, upečte mazanec tvarohový!

Na Vánoce vánočku a k Velikonocům mazanec! Jde o pečivo, které se sobě náramně podobá těstem, nikoli vzhledem a také se používá celá řada zajímavých obdob klasického kynutého těsta, které ale určitě není obyčejné. Do mazance také patří řada dobrot jako jsou rozinky nebo mandličky, ale je jen na vás, jestli jim fandíte nebo ne.

Tvarohový mazanec vám v tomto příspěvku z YouTube kanálu Kuchyně Lidlu představí šéfkuchař Roman Paulus. Když si vezmete na pomoc kuchyňský robot, půjde vám to o to snáz!

Zdroj: Youtube

Vynikající mazanec z tvarohového těsta

Krásný mazanec jako dlaň vám také představuje Láďa Hruška. Je to recept opravdu nenáročný a vynikající mazanec díky tomuto receptu rozhodně dokáže udělat i začátečník.

Na jeho přípravu budete potřebovat kromě kostky měkkého tvarohu také 3 hrnky hladké mouky, 2 vejce, sáček vanilkového cukru a sáček kypřicího prášku, osminku másla nebo tuku na pečení, půl hrnku cukru, špetku soli a pak samozřejmě něco na ovonění a dochucení. Nachystejte si proto také citron nebo limetky, někdo má rád i pomeranč. K tomu ještě 2 lžičky rumu nebo tresti, hrst mandlí a také rozinek, které do mazance jistě patří, ale ne každý je ocení.

Začněte tím, že si troubu předehřejete na 170 °C. Příprava těsta není náročná a ni dlouhá, protože těsto nebude kynout, ale získá nadýchanost díky kypřicímu prášku. Měkké máslo smíchejte napřed s cukrem i vanilkovým cukrem. Cukr by se měl v másle ideálně rozpustit. To takto utřeného másla s cukrem přidejte jedno vajíčko, tvaroh a šťávu z citronu. Vše zamíchejte, až se hmota spojí a pokračujte v přidávání rumu a na závěr i mouky smíchané s práškem do pečiva.

Jak se peče mazanec?

Do vypracovaného těsta na závěr přidejte také rozinky a mandličky, ale pár lístků mandlí si nechejte na posypání. Vytvarujte z těsta pěkný bochánek a položte jej na pečicím papírem vyložený plech. Vajíčko rozšlehejte metličkou a pěkně mazanec z vrchu i po stranách potřete a posypejte zbytkem mandliček.

Pak už je třeba mazanec jen upéci. To vám zabere zhruba 50 minut na 170 °C. Mazanec by měl být zvenku pěkně zlatý až do hněda a uvnitř zcela propečený, což můžete vyzkoušet suchou špejlí. Před servírováním jej nechejte dostatečně vychladnout. Pak už stačí jen namazat troškou másla a ti, kteří mají mlsný jazýček mohou přidat trošku medu nebo povidel.

