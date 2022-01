Mechový dort: To jste ještě neviděli. Přitom je úplně jednoduchý a lahodný

Bude mít někdo z blízkých narozeniny a vy byste ho rádi potěšili něčím netradičním? Pak vyzkoušejte mechový dort, který je originální, chutný, snadný a ještě navíc skvěle vypadá. Poradíme vám, jak ho zvládnout bez stresů a v pohodě.

Možná nejste žádní zdatní cukráři, proto se při pečení nepouštíte do ničeho složitého. Mechový dort sice zní jako dezert těžký na přípravu, ale není to tak. Pokud chcete tedy úpéct něco originálního a navíc chutného, pak je právě tento typ dortu pro vás ten pravý.

Také se možná děsíte, jak může takový dort se špenátem chutnat. Nebojte se, špenát vůbec neucítíte. Špenát v něm je v podstatě hlavně kvůli zelené barvě a drobence, díky které dort vypadá jako mech v lese.

Tento velkolepý dort milovala i věhlasná kuchařka Magdaléna Dobromila Rettigová, která jeho postup popsala v jedné ze svých slavných kuchařek.

Mechový dort pekla už Magdalena Rettigová

„Udělej ze šesti bílků tuhý sníh, dej do něho 14 lotů tlučeného prosátého cukru, 14 žloutků, a tluč to sněhovou metlou v hrnku tak dlouho, až to zhoustne; pak do toho dej 14 lotů neloupaných strouhaných mandlí, 4 loty citronátu, trochu tlučeného hřebíčku a skořice, hodně všecko promíchej, vymaž dobře otvírací formu, vysyp ji houskou, dej to do ní a nech to péct. Když dort prochladne, udělej na něj následující led: vezmi půl libry prosátého cukru, jednu lžíci rumu, jednu lžíci citronové šťávy, dvě lžíce vody, hezky dlouho to míchej a pak tím dort všude obtáhni.“

Mladý špenát je pro přípravu mechového dortu ideální Zdroj: Shutterstock.com / Deyan Georgiev

Dnes už se do receptu nepřidává tolik cukru a místo lotů se samozřejmě používají gramy. Pro představu, jeden lot je přibližně 17,5 gramu.

V současném podání je mechový dort zdravou záležitostí. Obsahuje vitamíny A, B, C, draslík, měď, železo, hořčík a mangan. Také má díky špenátu v sobě dost vlákniny. Používejte raději baby špenát, který nemá tak silné stonky.

Pojďme si nyní připravit mechový dort podle moderního receptu šéfkuchaře Tomáše Kunovského, který si ho přivezl ze Skotska.

Připravte si mechový dort podle šéfkuchaře

K jeho přípravě budete potřebovat 300 g baby špenátu , 2 citrony, 4 ks vajec, 230 g cukru krupice, 260 g slunečnicového oleje, 150 g hladké mouky, 150 g polohrubé mouky a 1 kypřicí prášek do pečiva.

Na krém zase 100 g mascarpone, 50 g cukr krupice, 10 ml vanilkové esence, 200 g termizovaného sýru a půl sáčku vanilkového cukru.

Na ozdobu budete potřebovat čerstvé lístky máty a plátky kandovaného citrónu.

Ušlehejte si cukr s vejci do pěny Zdroj: Profimedia

Nejprve baby špenát spařte a následně zchlaďte v ledové vodě, aby neztratil barvu a vitamíny. Poté ho rozmixujte na pyré a přidejte citrónovou kůru a šťávu. Z vajíček a cukru vyšlehejte pěnu, do které přidejte olej, mouku a prášek do pečiva. Nezapomňte přidat špenátové pyré. Vzniklé těsto nalijte do dortové formy o průměru 20 cm, kterou předtím vymažte tukem a vysypejte polohrubou moukou. Pečte v rozehřáté troubě na 170 °C po dobu asi třičtvrtě hodiny.

Než se upeče korpus, připravte si krém. Smíchejte sýr s cukrem a mascarpone. Utřete vše v hladký krém.

Když je korpus upečený, odřízněte horní část a povrch zarovnejte. Z odřezaných částí rozemněte drobenku, která vám bude sloužit k dekorování.

Nakonec korpus rozřízněte na třetiny a jednotlivé díly namažte krémem. Následně je na sebe navrstvěte a ozdobte drobenkou, mátou či plátky citrónu.

Na přípravu mechového dortu se podívejte ve videu:

Zdroj: www.recepty.cz, www.zoommagazin.iprima.cz, www.blesk.cz