Medová kolečka podle mojí babičky: Jejich lahodnou chuť nic nepřekoná

Křehké medové těsto, sametově jemný krém a nakonec čokoládová poleva. To jsou medová kolečka – klasický druh cukroví, bez kterého si mnozí vůbec nedokáží představit Vánoce. A to nejen kvůli jeho chuti, ale také snadnosti jeho přípravy. Už jste medová kolečka také zkoušeli?

Vánoční cukroví je zkrátka hned vedle koled a stromečku tím největším symbolem Vánoc. A proto platí, že jej není nikdy dost. Rozhodně se hodí napéct rovnou několik druhů, neboť všichni dobře víme, že pak u pohádek zmizí rychlostí blesku. A co víc, možná do Štědrého dne ani nevydrží. Je tedy rozhodně lepší připravit si pořádnou zásobu.

Cukroví slepované krémem

Vůbec nejčastěji se v Česku připravují na Vánoce perníčky, linecké cukroví, pracny, vanilkové rohlíčky anebo třeba vosí hnízda. Populární je ale také cukroví slepované, a to ať už marmeládou, tak různými máslovými krémy.

U slepovaného cukroví je ale třeba více myslet na to, kdy se pustíte do jeho přípravy. Protože zatímco takovým perníčkům a rohlíčkům prospěje, když si poleží hotové klidně od začátku prosince v chladu, u slepovaného cukroví hrozí, že se zkazí. Zvláště pak u máslových krémů.

Suché části, které budete slepovat, si pochopitelně můžete upéct předem, ale slepujte je až těsně před Vánoci. Pokud pracujete s čistě máslovým krémem, jako tomu je v případě právě medových koleček, můžete se spolehnout na to, že vydrží na chladném místě klidně i 15 dní. V případě, že ale pracujete například s krémem, který je tvořen z másla a pudinku, myslete na to, že i v těch nejideálnějších podmínkách vydrží maximálně 7-10 dní.

Do těsta na medová kolečka přidejte 80 gramů medu. Zdroj: Shutterstock

Medová kolečka

Jak připravit medová kolečka, se podívejte ve videu:

Medová kolečka se těší poměrně velké popularitě a každoročně se připravují v mnoha domácnostech. A kdo je ještě neochutnal, ten by to měl rozhodně napravit.

V první řadě si připravte těsto. V míse utřete 80 gramů másla společně se 120 gramy krupicového cukru. Pak ke směsi přidejte 2 celá vejce a také 80 gramů medu. Přisypte jednu lžičku jedlé sody a 350 gramů hladké mouky. Směs propracujte rukama, z těsta vytvořte menší váleček, zabalte jej do potravinářské fólie a uložte jej alespoň na 30 minut do chladničky.

Po půl hodině těsto vyválejte a vykrájejte z něj s pomocí kulatého vykrajovátka několik koleček. Ty pečte na pečicím papírem vystlaném plechu v troubě vyhřáté na 180 °C dorůžova. Hotová kolečka nechte zchladnout a polovinu z nich z horní strany namočte v rozpuštěné čokoládě.

Máslový krém

Hotový krém uložte alespoň na 30 minut do chladničky, aby se s ním následně lépe pracovalo. Zdroj: Shutterstock

Kolečka nakonec budete plnit máslovým krémem. Na ten si v žáruvzdorné míse smíchejte 250 mililitrů mléka, 1 žloutek, 50 gramů cukru moučka a 30 gramů hladké mouky. Mísu pak položte do horké lázně a obsah míchejte do doby, dokud obsah nezhoustne.

Pak nechte směs vychladnout a v jiné míse si rozšlehejte 170 gramů másla. Po lžicích pomalu do másla zašlehávejte vychladlou směs. Hotový krém uložte alespoň na 30 minut do chladničky, aby se s ním následně lépe pracovalo. Krémem potírejte kolečka a slepujte. Myslete vždy na to, že horní část musí být namočená v čokoládě. A pak už jen uložte cukroví do krabice a do chladu.